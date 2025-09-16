मुंबईत पाकिस्तानची कोट्यवधींची उलाढाल; यंत्रणांच्या नजरेआड जे काही सुरू होतं त्याचा पर्दाफाश!

Mumbai News : पाकिस्तान आणि भारतातील संबंधांमध्ये असणारा तणाव दर दिवसागणिक वाढत असतानाच या शेजारी राष्ट्राशी अणारी सर्व नाती संपवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असतानाच मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर.
Mumbai India Pakistan News : जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानी दहशतवादी तळांवर निशाणा साधला. ज्यानंतर दोन्ही देशांची सैन्य एकमेकांसमोर उभी ठाकली. एकिकडे पाकिस्तानशी असणारे आणि या देशाशी जोडणारे सर्व दुवे नाकारण्याच्या भूमिकेत असणाऱ्या भारतात दुसरीकडे मात्र यंत्रणांच्या नजरेआड कोट्यवधींची उलाढाल सुरू असल्याचा धक्कादायक खुलासा नुकताच झाला आहे.
भारताने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालूनही, यूएईच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी वस्तू, मुद्देमाल भारतात आणण्याचा प्रयत्न उधळून लावत, मुंबईतील महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) पथकाने जेएनपीटी बंदरात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत तब्बल 12 कोटी रुपये किमतीच्या सौंदर्यप्रसाधनांचे आणि सुक्या खजुरांचा समावेश असलेले 28 कंटेनर जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली.
2 मे 2025 पासून भारत सरकारने पाकिस्तानातून थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर बंदी आणली आहे. ज्यमागोमाग डीआरआयने ‘ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट’ ही विशेष मोहीम सुरू केली. ज्याअंतर्गत भारतात येणाऱ्या मालावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. मात्र दरम्यान, जेएनपीटी बंदरात 3 भारतीय आयातदारांनी दुबईमधील जेबेल अली बंदरावरून 800 मेट्रिक टन पाकिस्तानी माल ज्यामध्ये सुके खजूर आणि सौंदर्यप्रसाधनांचा समावेश होता या वस्तू यूएईच्या नावाने पाठवल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.
सदर प्रकरणात कारवाई करत असताना तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार या मालावर यूएईचा बनावटीचा शिक्का मारण्यात आला होता. दुबईत वास्तव्यास असलेल्या एका भारतीय पुरवठादाराने पाकिस्तानी माल भारतात पोहोचवण्यासाठी बनावट इनव्हॉइस आणि कागदपत्रांचा वापर केला. या इसमालाही डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. सोबतच पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांच्या दोन प्रकरणांमध्ये वस्तूंच्या मूळ देशासंबंधी खोटी माहिती देऊन तस्करीस मदत करणाऱ्या एका सीमाशुल्क दलालालाही अटक करण्यात आली.
या संपूर्ण उलाढालीमध्ये पाकिस्तानी, भारतीय आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या नागरिकांचा समावेश असून, त्यांचा मुख्य हेतू मालाचा मूळ देश लपवून आयात नियमांची फसवणूक करणे हा होता. यामद्ये दुबईतील पुरवठादार कमिशनवर काम करत होता आणि त्याच्या कंपन्यांचा वापर पैशांच्या व्यवहारासाठी केला जात होता. भारतातून पाकिस्तानात बेकायदेशीर मार्गाने पैसे पाठवले जात होते.
लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे सरकारकडून कडक पावलं उचलली जात असतानाही, अद्यापही मालाच्या मूळ देशाची माहिती खोटी देऊन व जहाजांच्या कागदपत्रांत फेरफार करून फसवणूक करण्याचं हे सत्र मात्र द्यापही सुरूच आहे. त्यामुळं कायदा आणि कारवाई आणखी कठोर करण्याचीच मागणी आता जोर धरताना दिसत आहे.
मुंबईत नेमकं काय घडलं?
कारवाईची पार्श्वभूमी: २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ल्यात २६ लोक (बहुतेक पर्यटक) मारले गेले. यानंतर २ मे २०२५ पासून भारत सरकारने पाकिस्तानमधून थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयात पूर्णपणे बंद केली.
कसा जप्त करण्यात आला मुद्देमाल?
800 मेट्रिक टन माल, ज्यात सुक्या खजुरा आणि सौंदर्यप्रसाधने समाविष्ट आहेत. हा माल यूएईचा असल्याचे बनावट कागदपत्रे दाखवून आणला गेला होता, पण तपासात पाकिस्तानी मूळ असल्याचे उघड झाले.
यामागे कोणाचा हात होता?
दुबईतील एका भारतीय पुरवठादाराला (कमिशनवर काम करणाऱ्या) आणि एका सीमाशुल्क दलालाला (कस्टम्स ब्रोकर) अटक करण्यात आली. तीन भारतीय आयातदारांचा सहभाग असल्याचे समोर आले.