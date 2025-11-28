English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

काय सुरुय? मुंबईतील 'वनरूम किचन' शाळा; एसआरएच्या इमारतीत भरतात वर्ग

Mumbai Marathi medium Schools News : मुंबईसारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरात आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत मराठी शाळांवर ही काय वेळ? नेमकं काय सुरुय?   

सायली पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 11:45 AM IST
काय सुरुय? मुंबईतील 'वनरूम किचन' शाळा; एसआरएच्या इमारतीत भरतात वर्ग
Mumbai news parel bhoiwada school in one room kitchen at sra building shocking truth education

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai Marathi medium Schools News ) मुंबईसारख्या, देशातील महत्त्वाच्या शहरामध्ये अनेक सोईसुविधा शासनानं नागरिकांना पुरवल्या असल्या तरीही नवी पिढी घडवण्यासाठी महत्त्वाची असणारी शैक्षणिक व्यवस्था, यंत्रणात सपशेल अपयशी पडत असल्याचं चित्र शहरात सध्या पाहायला मिळत आहे. कारण, देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत (BMC School) बीएमसीची शाळा चक्क 'वनरूम किचनमध्ये' भरत आहे. शिवडी परिसरातील एका SRA इमारतीत ही शाळा भरत असून त्याबाबतचं विशेष वृत्त झी 24 तासवर.  

Add Zee News as a Preferred Source

देशाच्या आर्थिक राजधानीत मराठी शाळेची ही काय अवस्था? 

मुंबईसारख्या शहरात मराठी शाळेची असणारी बिकट अवस्था झी 24तासनं समोर आणली असून, मुंबईतील चांगली पटसंख्या असणाऱ्या मराठी शाळा कश्या पद्धतशीररित्या संपवल्या जातायेत याचं उत्तम उदाहरण या वृत्तातून समोर आलं आहे. जिथं शिवडीतील एका एसआरए इमारतीत ही पालिकेची शाळा भरत आहे. 

मुंबई शहरातील मराठी शाळांच्या अवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला असता अनेकदा पालकांचा ओघ इंग्रजी शाळांकडे आहे, असं उत्तर समोर येतं. एक ना अनेक कारणं इथं समोर येतात. याचीच माहिती मिळवली असता परळ, भोईवाडा येथील 'मातोश्री' नावाच्या इमारतीमध्ये असणाऱ्या चक्क वनरुम किचनच्या फ्लॅटमध्ये BMC ची मराठी माध्यमाची शाळा भरल्याचं भासवलं जात आहे. 

या इमारतीमध्ये सेकंड ऑक्टोबर वसाहत महानगरपालिका विद्यालय, परेल, भोईवाडा असा एक फलक लावण्यात आला आहे. या शाळेचं कार्यालय सध्या बंद असून, आता तिथं कोणीही नसल्याचं आढळलं. 250 पटसंख्या असणाऱी ही शाळा 0 पटसंख्येवर येते तेव्हा शाळा नेमकी वन आरकेमध्ये का हलवण्यात आली? याची शहानिशा करण्याची तसदी पालिका प्रशासन घेणार का? हाच प्रश्न इथं उपस्थित होत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : नेपाळने छापली 100 रुपयांची वादग्रस्त नोट; नोटेवर छापली भारतातील तीन ठिकाणं, नेमकं म्हणणं काय?

या शाळेमध्ये असणाऱ्या इसमास 'तुम्ही पालिकेचे अधिकारी आहात का?' असा  प्रश्न केला असता त्यांनी तिथून पळ काढला. तर, मुळात शाळा कुठे होती याची माहिती इमारतीच्या समितीला नसल्याची माहिती स्थानिकांनी देत ती खोली विकासकानं इमारतीच्या स्वाधीन करावी अशी मागणी केली आहे. या रुमचा कोणताही व्यवहार झाला नसून, त्या अद्याप विकासकाच्यात अधीन असून इथं शाळा असूच शकत नाही अशी माहिती इमारतीच्या समितीशी संलग्न व्यक्तींनी दिली. मुंबईतील मराठी शाळांचा श्वास गुदमरतोय, की जाणीवपूर्वक तसं केलं जात आहे? हाच प्रश्न आता इथं उपस्थित होत असून त्यात पालिका कसं लक्ष घालते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsParelbhoiwadaschoolone room kitchen

इतर बातम्या

लग्न मोडल्याच्या चर्चेत स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलने इन्...

स्पोर्ट्स