काय सुरुय? मुंबईतील 'वनरूम किचन' शाळा; एसआरएच्या इमारतीत भरतात वर्ग

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai Marathi medium Schools News ) मुंबईसारख्या, देशातील महत्त्वाच्या शहरामध्ये अनेक सोईसुविधा शासनानं नागरिकांना पुरवल्या असल्या तरीही नवी पिढी घडवण्यासाठी महत्त्वाची असणारी शैक्षणिक व्यवस्था, यंत्रणात सपशेल अपयशी पडत असल्याचं चित्र शहरात सध्या पाहायला मिळत आहे. कारण, देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत (BMC School) बीएमसीची शाळा चक्क 'वनरूम किचनमध्ये' भरत आहे. शिवडी परिसरातील एका SRA इमारतीत ही शाळा भरत असून त्याबाबतचं विशेष वृत्त झी 24 तासवर.
मुंबईसारख्या शहरात मराठी शाळेची असणारी बिकट अवस्था झी 24तासनं समोर आणली असून, मुंबईतील चांगली पटसंख्या असणाऱ्या मराठी शाळा कश्या पद्धतशीररित्या संपवल्या जातायेत याचं उत्तम उदाहरण या वृत्तातून समोर आलं आहे. जिथं शिवडीतील एका एसआरए इमारतीत ही पालिकेची शाळा भरत आहे.
मुंबई शहरातील मराठी शाळांच्या अवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला असता अनेकदा पालकांचा ओघ इंग्रजी शाळांकडे आहे, असं उत्तर समोर येतं. एक ना अनेक कारणं इथं समोर येतात. याचीच माहिती मिळवली असता परळ, भोईवाडा येथील 'मातोश्री' नावाच्या इमारतीमध्ये असणाऱ्या चक्क वनरुम किचनच्या फ्लॅटमध्ये BMC ची मराठी माध्यमाची शाळा भरल्याचं भासवलं जात आहे.
या इमारतीमध्ये सेकंड ऑक्टोबर वसाहत महानगरपालिका विद्यालय, परेल, भोईवाडा असा एक फलक लावण्यात आला आहे. या शाळेचं कार्यालय सध्या बंद असून, आता तिथं कोणीही नसल्याचं आढळलं. 250 पटसंख्या असणाऱी ही शाळा 0 पटसंख्येवर येते तेव्हा शाळा नेमकी वन आरकेमध्ये का हलवण्यात आली? याची शहानिशा करण्याची तसदी पालिका प्रशासन घेणार का? हाच प्रश्न इथं उपस्थित होत आहे.
या शाळेमध्ये असणाऱ्या इसमास 'तुम्ही पालिकेचे अधिकारी आहात का?' असा प्रश्न केला असता त्यांनी तिथून पळ काढला. तर, मुळात शाळा कुठे होती याची माहिती इमारतीच्या समितीला नसल्याची माहिती स्थानिकांनी देत ती खोली विकासकानं इमारतीच्या स्वाधीन करावी अशी मागणी केली आहे. या रुमचा कोणताही व्यवहार झाला नसून, त्या अद्याप विकासकाच्यात अधीन असून इथं शाळा असूच शकत नाही अशी माहिती इमारतीच्या समितीशी संलग्न व्यक्तींनी दिली. मुंबईतील मराठी शाळांचा श्वास गुदमरतोय, की जाणीवपूर्वक तसं केलं जात आहे? हाच प्रश्न आता इथं उपस्थित होत असून त्यात पालिका कसं लक्ष घालते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.