Mumbai News : अस्सल मराठी भागात गुजरातीत फलक, परळ पूल बंद असल्याची सूचना...; नेमकं काय घडलं?

Mumbai Marathi Language Controversy : परळ ब्रिज बंद असल्याने वाहनांच्या तासनतास वाहनांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत असताना आता गुजराती फलकमुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 27, 2026, 10:35 AM IST
Mumbai Marathi Language Controversy : मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरु आहे. मुंबईतील सगळ्या वर्दी असलेल्या अस्सल मराठी भाषित परिसरात पुन्हा एकदा मराठी भाषेमुळे वाद पाहिला मिळाला आहे. परळ ब्रिजवरील एक लाइन वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्यामुळे वाहनधारकांना तासनतास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय. अशातच या परिसरात या ब्रिज बंद असलेला फलक हा दोन भाषांमध्ये लिहिण्यात आला आहे. या फलकावर इंग्रजी आणि गुजरातीमध्ये सूचना लिहिण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. 

परळ पूल बंद असल्याची सूचना गुजरातमध्ये लिहिलं असल्याची माहिती ठाकरे सेनेच्या शाखा प्रमुखांना मिळाल्यानंतर ते आक्रमक झाले. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शाखाप्रमुख मिनार नाटाळकर (Minar Natalkar) यांनी घटनास्थळी जाऊन ठेकेदाराला या फलकाबद्दल जाब विचारला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा मुंबईत  मराठी भाषेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. 

 

दरम्यान, ठाकरेंच्या सेनेचे शाखाप्रमुख मिनार नाटाळकर यांनी या संदर्भात आपल्या सोशल मीडिया पोस्टही शेअर केली आहे. त्यात नाटाळकर यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. 

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

