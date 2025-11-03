मोठी बातमी; कबुतरांच्या मुद्द्यावरून जैन समुदायात फूट, असं घडलं काय?

Jain community on pigeon issues : राजकीय वर्तुळामध्ये दर दिवशी काही नवे मुद्दे चर्चेचा विषय ठरत असतानाच मुंबईच्या राजकारणात गेल्या कैक दिवसांपासून सातत्यानं लक्ष वेधणारा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे कबुतरखान्यांचा. शहरात सध्या मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर असतानाच कबुतरांचा मुद्दा चांगलाच तापणार हे स्पष्ट असून, आता सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या मुद्द्यावरून जैन समाजात फूट पडल्याची बाब उघडकीस आली आहे. एका बाजूला महापालिका प्रशासनाने मुंबईत चार नवीन ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देण्यास परवानगी दिली असतानाच दादरच्या कबुतरखान्यासाठी मात्र सोमवार, 3 नोव्हेंबर रोजी उपोषण करण्यावर ठाम असल्याचा इशारा जैन मुनी नीलेश चंद्र विजय यांनी दिला होता.
मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आक्रमक झालेल्या जैन समाजानं जैन मुनी नीलेश चंद्र विजय यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर आंदोलनाची भूमिका घेत आझाद मैदानावर 3 नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आधीच दिल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. काही दिवसांपूर्वी पालिका वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडत गेल्या, त्यापैकीच एक म्हणजे जैन समाजाच्या कबुतरखान्यांच्या विषयावरून शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची घेतलेली भेट.
मुंबईकरांना त्रास होणार नाही अशा ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेत त्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी या शिष्टमंडळाच्या वतीनं करण्यात आली होती. ज्यानंतर पालिका प्रशासनानं तातडीनं मुंबईतील चार जागांची निवड करून त्या ठिकाणी सकाळी 7 ते 9 या वेळेत कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य देण्याची परवानगी दिली. मात्र आधी बंद केलेले कबुतरखाने बंदच राहतील, असंही अधोरेखित केलं. दरम्यान, पालिका प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे भाजपच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोप नीलेश चंद्र विजय यांनी केला.
'महापालिका आयुक्तांनी दिलेला निर्णय मान्य नसून, दादरचा कबुतरखाना सुरु झालाच पाहिजे. आमच्यात गट पडलेही असतील मात्र आम्ही मागणीवर ठाम आहोत. कबुतरखान्याच्या जागी फक्त जंगल होते, बिल्डर तिथे का आले? कन्स्ट्रक्शनमुळे दमा होतो, तुम्ही ते बंद करा' अशीच भूमिका जैन मुनींनी मांडल्यानं आता यावर पुढे नेमका कोणता निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मुंबईत कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देण्यावर बंदी का लावण्यात आली आहे?
मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांमुळे, जसे की श्वसन विकार, फंगल संक्रमण आणि दमा, यामुळे बंदी घातली आहे. हे कबुतरखाने आवासीय भागात असल्याने रहिवाशांना त्रास होतो. बॉम्बे हायकोर्टानेही सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव ही बंदी योग्य ठरवली आहे.
जैन समाजाची या मुद्द्यावर भूमिका काय आहे?
जैन धर्मात 'जीव दया' (सर्व जीवांप्रती करुणा) हे मूलभूत तत्त्व आहे, आणि कबुतरांना खाद्य देणे हे धार्मिक कृत्य मानले जाते. समाजातील अनेक सदस्य बंदीचा विरोध करत आहेत, कारण यामुळे कबुतरांची उपासमार होऊ शकते आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात होतो.
BMC ने कबुतर खाद्य मुद्द्यावर कोणते निर्णय घेतले आहेत?
BMC ने 51 कबुतरखाने बंद केले आहेत, ज्यात दादर कबुतरखाना समाविष्ट आहे. आता फक्त चार नियुक्त जागांवर सकाळी 7 ते 9 या वेळेत नियंत्रित पद्धतीने खाद्य देण्यास परवानगी आहे.