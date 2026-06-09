जाहिरातीत थेट बंगल्याचा पत्ता अन् 'नसलेल्या' खोली क्रमांक 40 चा उल्लेख; भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया समोर

Mumbai News : नुकतंच गिरगावमधील एका भूखंड मालकाला थेट मंत्र्यांच्या आवारातील पत्त्यावर नोटीस देत भेटण्यासाठी जाहीर निमंत्रण देण्यात आल्याची बाब पाहायला मिळाली. वृत्तपत्रामध्ये आलेल्या जाहिरातीमुळं एकच खळबळ माजली आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तर थेट राजच्यपालांनाच या प्रकणी लक्ष घालण्याची विचारणा केली.
जाहिरात, बंगला आणि पत्ता याबाबतच्या चर्चा एकिकडे रंगत असतानाच समोर आलेल्या नेत्याचं नाव म्हणजे छगन भुजबळ. इमारतीच्या मालकाने सातपुडा बंगल्याच्या खोली क्रमांक 40 मध्ये येऊन भेटावं, असं जाहिरातीत सांगण्यात आलं. बरं, हा तोच बंगला जिथं आधी धनंजय मुंडेंचं वास्तव्य होतं. राहिला मुद्दा हा पत्ता कोणी दिला, तर याबाबत अन्न व नागरि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयानंसुद्धा या घटनेचा मागोवा घेतला.
इमारत पुनर्विकास जाहीरातीत छगन भुजबळ यांच्या बंगल्याचा पत्ता नेमका कुठून आला याप्रकरणी भुजबळांच्या कार्यालयाकडून पोलिसांत गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती जारी करण्यात आली. जाहीरात नेमकी कुणी दिली, पत्ता मंत्र्यांच्या बंगल्याचा का दिला गेला याची चौकशी होणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं असून, आता मंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रियासुद्धा समोर आली आहे.
'माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने खुलासा...
राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या नावाचा गैरवापर करत A/K Devolepers या विकासाकाच्या नावाने इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली होती. या विकासाकाशी किंवा या जाहिरातीही मा.मंत्री छगन भुजबळ किंवा या कार्यलयातील कोणाचाही संबंध नाही. या जाहिरातीत उल्लेख केलेली खोली क्रमांक 40 ही खोली देखील सातपुडा या निवासस्थानी नाही. इंग्रजी वृत्तपत्रात 2 जून रोजी ही जाहिरात छापून आली Dmtv, संबंधित संस्थेबरोबर आम्ही चर्चा करत असून ही जाहिरात दिली कोणी याचा शोध घेतला जातो आहे. ही जाहिरात म्हणजे अतिशय गंभीरबाब असून आम्ही या बाबत मलबार हिल पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करणार आहोत' असं स्पष्ट करण्यात आलं. शिवाय यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा थेट इशारासुद्धा देण्यात आला.