Marathi News
मुंबईचा विकास नंतर, आधी हवं नामांतर! कोणत्या 20 ठिकाणांची नावं बदलणार?

BMC News : मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यवाहीला आता सुरुवात झाली असून, महापौरांसह नगरसेवकांनीही पदभार स्वीकारला असून, एका वेगळ्याच कारणामुळं पालिका सध्या चर्चेत आली आहे.   

Updated: Feb 22, 2026, 12:15 PM IST
मुंबईचा विकास नंतर, आधी हवं नामांतर! कोणत्या 20 ठिकाणांची नावं बदलणार?

BMC News : जवळपास 4 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबई महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा नियमित सभा, चर्चांची सत्र सुरू होत असून, 25 फेब्रुवारी रोजी तब्बल पालिकेच्या पहिल्या सभागृह बैठकीकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचंही लक्ष लागलं आहे. पालिकेच्या बैठकीत कोणते मुद्दे केंद्रस्थानी असतील? हा प्रश्न उपस्थित केला जात असतानाच मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेनंतर नामांतरांची घाई  दिसून येत आहे. पालिकेच्या कामकाजाच्या पहिल्या महासभेत 27 पैकी 20 प्रस्ताव फक्त नामांतराचेच असल्यानं शहरातील विकासकामं नंतर होणार, आधी मात्र नामांतरं पार पडणार का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

पालिकेच्या नव्या कार्यकाळातील पहिलीच बैठक ‘विकास’ की ‘नामांतर’ या मुद्द्यावर रंगणार हे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. पालिकेच्या महासभेत शहरातील खड्डे, काँक्रिटीकरण, अतिक्रमणं, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळालं असून, या बैठकीच्या केंद्रस्थानी रस्ते, पूल, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या नामकरण- नामांतराचे तब्बल 20 प्रस्ताव आहेत

सभेतील उर्वरित प्रस्तावांमध्ये तीन प्रस्ताव विविध समित्यांवरील सदस्य नियुक्तीबाबत असून, एक प्रस्ताव पदपथावरील गटई कामगारांना स्टॉल देण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळं हा असमतोल पाहता पायाभूत सुविधांवरील ठोस निर्णयांपेक्षा नामांतराच्या राजकारणालाच अधिक महत्त्व दिलं जात असल्याची स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. 

एका रस्त्यास 'टिपू सुलतान' नाव?

पालिका बैठकीत शिवसेना-भाजप सत्तेत असताना मुंबईतील एका रस्त्यास 'टिपू सुलतान' नाव देण्याच्या प्रस्तावाला भाजपने दिलेल्या पाठिंब्यावरून विरोधी पक्ष यावेळी भाजपला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नामकरणाच्या या प्रस्तावांवरून सभागृहात वादंग होऊ शकतं हे नाकारता येत नाही. 

कोणत्या ठिकाणांच्या नामांतराचा प्रस्ताव? 

  • वरळी जलतरण तलावाचे नाव हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलाव' असे असेल.
  • लालबाग, बॉम्बे गॅस लेन मैदानाचे नाव 'योगेश पाटील मनोरंजन मैदान
  • घाटकोपर-मानखुर्द रस्त्यावरील पुलाचे नाव 'छत्रपती शिवाजी महाराज उडाणपूल
  • काळा घोडा येथील चौकाचे नाव 'सायमन पेरेस चौक'
  • अंधेरी (पश्चिम), निर्मल हॉटेलजवळील रस्त्याचे नाव 'संगीतकार बप्पी लाहिरी मार्ग'
  • मुलुंड झुलेलाल मंदिराजवळील चौकाचे नाव 'श्री झुलेलाल भगवान चौक'
  • मालाड (पश्चिम) येथील जलतरण तलावाचे नाव 'भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जलतरण तलाव'
  • चेंबूर, सांडू गार्डनजवळील रस्त्याचे नाव 'आचार्य श्री महाश्रवण मार्ग क्रमांक १७' असे असेल.
  • पवई जंक्शनला (चौकाला) 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक'
  • परळ, आर. एम. भट शाळेजवळील रस्त्याचे नाव 'परळची देवी मार्ग'
  • कुर्ला (पूर्व) येथील चौकाचे नाव 'गौतम साबळे चौक'
