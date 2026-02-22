मुंबईचा विकास नंतर, आधी हवं नामांतर! कोणत्या 20 ठिकाणांची नावं बदलणार?

BMC News : जवळपास 4 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबई महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा नियमित सभा, चर्चांची सत्र सुरू होत असून, 25 फेब्रुवारी रोजी तब्बल पालिकेच्या पहिल्या सभागृह बैठकीकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचंही लक्ष लागलं आहे. पालिकेच्या बैठकीत कोणते मुद्दे केंद्रस्थानी असतील? हा प्रश्न उपस्थित केला जात असतानाच मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेनंतर नामांतरांची घाई दिसून येत आहे. पालिकेच्या कामकाजाच्या पहिल्या महासभेत 27 पैकी 20 प्रस्ताव फक्त नामांतराचेच असल्यानं शहरातील विकासकामं नंतर होणार, आधी मात्र नामांतरं पार पडणार का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पालिकेच्या नव्या कार्यकाळातील पहिलीच बैठक ‘विकास’ की ‘नामांतर’ या मुद्द्यावर रंगणार हे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. पालिकेच्या महासभेत शहरातील खड्डे, काँक्रिटीकरण, अतिक्रमणं, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळालं असून, या बैठकीच्या केंद्रस्थानी रस्ते, पूल, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या नामकरण- नामांतराचे तब्बल 20 प्रस्ताव आहेत
सभेतील उर्वरित प्रस्तावांमध्ये तीन प्रस्ताव विविध समित्यांवरील सदस्य नियुक्तीबाबत असून, एक प्रस्ताव पदपथावरील गटई कामगारांना स्टॉल देण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळं हा असमतोल पाहता पायाभूत सुविधांवरील ठोस निर्णयांपेक्षा नामांतराच्या राजकारणालाच अधिक महत्त्व दिलं जात असल्याची स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे.
पालिका बैठकीत शिवसेना-भाजप सत्तेत असताना मुंबईतील एका रस्त्यास 'टिपू सुलतान' नाव देण्याच्या प्रस्तावाला भाजपने दिलेल्या पाठिंब्यावरून विरोधी पक्ष यावेळी भाजपला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नामकरणाच्या या प्रस्तावांवरून सभागृहात वादंग होऊ शकतं हे नाकारता येत नाही.