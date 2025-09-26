महत्त्वाची बातमी! एल्फिन्स्टन पूल जाऊन नवं काहीतरी येणार; रहिवाशांचं काय? आता म्हाडाकडून...

Mumbai News : मुंबई शहर घडताना पाहिलेल्या अनेक वास्तूंपैकी एक असणाऱ्या प्रभादेवी आणि परळला जोडणारा एल्फिन्स्टन पूल आता इतिहासजमा झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच या 125 वर्षांहून अधित जुन्या अशा पुलाच्य़ा पाडकामास सुरुवात झाली. मुंबईला अधिक वेगवान करण्याच्या हेतून सुरू असणाऱ्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी या पुलाची जागा आता एक नवा पूल घेणार असून या नव्या बांधकामाचा थेट परिणाम सदर परिसरातील काही कुटुंबांवरही झाला.
शिवडी - वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या प्रभादेवी द्विस्तरीय पुलाच्या कामातमुळं परिणाम होणाऱ्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी या दोन इमारतींमधील 83 रहिवाशांच्या घरांसंदर्भात अखेर म्हाडानं स्पष्टोक्ती दिली आहे. याच परिसरामध्ये म्हाडानं 119 घरं शोधली असून त्यासंदर्भातील यादी नुकतीच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) सादर केली.
प्रभादेवी पुलाच्या परिसरात राहणाऱ्या आणि बांधकामामुळं प्रभावित क्षेत्र असणाऱ्या या रहिवाशांना त्यांच्या पसंतीनुसार घरं निश्चित पुनर्वसन प्रक्रिया पुढे नेता येणार आहे. रहिवाशांच्या पसंतीनुसार, 119 पैकी 83 घरं एमएमआरडीएला वर्ग दिली जाणार असून यासाठी सदर आस्थापनाकडून रक्कम घेण्याचा म्हाडाचा प्रस्ताव आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईतील अंतर कमी करणाऱ्या अटल सेतू या सारगीला मार्गाला जोडणारा शिवडी - वरळी उन्नत रस्ता प्रभादेवी पूल ओलांडून जातो. त्यामुळे जुना पूल पाडून त्याच ठिकाणी नवा द्विस्तरीय पूल बांधण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला एमएमआरडीएनं या पुलाच्या पाडकामास सुरुवात केली असून, या कामानं प्रभावित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेत त्यांना म्हाडाची घरं देण्याचं राज्य शासनानं निश्चित केल्यानंतर एमएमआरडीएनं प्रक्रिया पुढे नेत म्हाडाकडे घरांची मागणी केली होती.
MMRDA च्या मागणीनुसार दादर आणि नजीकच्या ठिकाणची 119 घरं म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने शोधत त्यांची यादी सदर यंत्रणेला सोपवली. आता यादीतील ही घरं रहिवाशांना दाखवण्यात येणार असून त्यांच्या पसंतीनंतरच ती वितरीत करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
एल्फिन्स्टन पुलाची सध्याची स्थिती काय आहे?
मुंबईच्या प्रभादेवी आणि परळला जोडणारा 125 वर्ष जुन्या एल्फिन्स्टन पुलाचा (प्रभादेवी पूल) पाडकाम 13 सप्टेंबर 2025 रोजी सुरू झालं आहे.
हा पूल का पाडला जात आहे?
एल्फिन्स्टन पुलाची जागा घेण्यासाठी शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत नवीन द्विस्तरीय पूल बांधला जाणार आहे. हा प्रकल्प मुंबई आणि नवी मुंबईतील अंतर कमी करणाऱ्या अटल सेतू (सारगीला मार्ग) शी जोडणारा आहे. जुना पूल पाडून नवीन रचना बांधल्याने वाहतूक वेगवान होईल आणि शहराच्या विकासाला चालना मिळेल.
प्रभावित रहिवाशांचं पुनर्वसन कसं होणार?
हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारतींमधील 83 कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी एमएचाडाच्या जवळच्या फ्लॅट्समध्ये स्थलांतरित केलं जाईल.