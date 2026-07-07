फक्त जोरदार वारा नाही, तर मुसळधार पावसात मोठाले वृक्ष कोसळण्यामागे आणखीही काही कारणं

मुंबई | मागील 48 तासांपेक्षा अधिक काळापासून मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसानं हजेरी लावली. फक्त पाऊस नव्हे तर, सोसाट्याच्या वाऱ्यानंसुद्धा मुंबईकरांची तारांबळ उडवली. यामध्ये मोठाले वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडल्याच्या घटना घडल्या. मुंबईत अशाच एका घटनेनं 11 वर्षीय मुलाचा बळीसुद्धा घेतला. मुळात या घटनांकडे पाऊस आणि वाऱ्याच्या कारणास्तव नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहिलं जात असलं तरीही हा एक गंभीर इशारा आहे. ही झाडं का कोसळतायत यामागचं नेमकं कारण काय माहितीय?
मुंबईत रविवार, 5 जुलै 2026 आणि सोमवार, 6 जुलै 2026 या दोन दिवसांत झालेल्या जोरदार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांमुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी झाडे आणि झाडांच्या फांद्या पडण्याच्या घटना घडल्या. या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रात (खासगी हद्दीतील झाडे आणि झाडांच्या फांद्यांसह) एकूण 400 झाडे आणि 600 फांद्या पडल्याची नोंद करण्यात आली.
अनेकांच्याच मते सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं ही पडझड झाली. मात्र मुळ कारण वेगळंच आहे. भलेभक्कम वृक्ष वेगवान आणि प्रचंड ताकदीच्या वाऱ्यानं कधीच कोसळत नाहीत. वृक्ष तेव्हा उन्मळून पडतात जेव्हा त्यांची मुळं कमकुवत होण्यास सुरुवात होते. सततच्या पावसामुळं जमिनीतील माती पूर्णपणे पाणी शोधून घेते आणि चिखलात रुपांतरित होते. यामुळं मुळांवर असणारा मातीचा थर सैल पडतो. अशा वेळी जर सोसाट्याचा वारा सुटला तर, हा वारा वृक्षांच्या टोकाशी आदळतो. ज्यामुळं मातीची मुळांवर असणारी पकड सैल पडून हे वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडतात. उंच वृक्षांना हा धोका सर्वाधिक असतो. कारण, वृक्षांच्या उंचीमुळं मुळांवर ताण आलेला असतो आणि अतिवृष्टीमुळं हा ताण वाढतो.
वृक्ष उन्मळून पडण्यामागं आणखी काही कारणंसुद्धा सांगण्यात येत आहेत. यामधील एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे शहरीकरणाला मिळालेला वेग. शहरांमध्ये नजर जाईल तिथं काँक्रिटीकरण झाल्यानं आणि कोणत्याही आराखड्याशिवाय बांधकामं केल्यानं अनेक ठिकाणी असणाऱ्या वृक्षांवर याचे परिणाम झाले आहेत. पाईपलाईन असो किंवा रस्त्यांसाठीचं खोदकाम, अनेक कारणांनी वृक्षांचं मोठं नुकसान झालं आहे. फुटपाथवर असणाऱ्या काँक्रिटमुळं मातीपर्यंत ऑक्सिजन योग्यरित्या पोहोचत नाहीय. ज्यामुळं वृक्ष आतल्या आतच पोकळ होत आहेत ही बाबसुद्धा महत्त्वाची.
भारतातील अनेक शहरांमध्ये हा धोका आणखी गंभीर रुप धारण करु शकतो. कारण, फुटपाथवर होणाऱ्या काँक्रीटीकरणामुळं वृक्षांच्या मुळांना वाव मिळत नसल्यानं मोठ्या वादळांमध्ये ते तग धरू शकत नाहीयेत. त्यामुळं प्रशासनानंही या कारणांकडे गांभीर्यानं पाहत त्या अनुषंगानं पावलं उचलावीत असं म्हटलं जात आहे.