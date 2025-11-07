ही खरी लॉटरी! MHADA च्या एका निर्णयामुळं अनेकांचा लखलाभ, आता एक नव्हे दोन घरं...

MHADA Homes : मुंबई, पुण्यासारख्या भागांमध्ये आणि उपनगरीय क्षेत्रांमध्ये सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात चांगल्या आणि समाधानकारक क्षेत्रफळाचं त्याचप्रमाणं खिशाला परवडेल अशा दरात घरं उपलब्ध करून देण्यात म्हाडाचा मोठा वाटा आहे. मात्र या घरांसाठी अर्ज भरण्यापासून ते अगदी तो अर्ज पडताळणी होऊन पुढच्या टप्प्यात जाईपर्यंत अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते. काही अर्ज तर सुरुवातीलाच बाद होतात. मात्र आता म्हाडाकडून एका महत्त्वाच्या अटीत शिथिलता दिली असून, त्यामुळं घर खरेदी करु पाहणाऱ्या अनेकांनाच मोठा दिलासा मिळताना दिसणार आहे.
इथून पुढं स्वत:च्या मालकीतं घर असतानाही म्हाडाचं घर घेता येणार आहे. थोडक्यात मुंबईत स्वमालकीचं खासगी, म्हाडाचं किंवा इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतील घर असलें तरीही आता मुंबईत म्हाडाचं घर खरेदी करण्याची संधी अनेक इच्छुकांना मिळणार आहे. ज्यामुळं या अटीत शिथिलता आणल्यानं त्याचा मोठा फायदा अनेकांनाच होणार आहे इतकंच नव्हे तर एकाच वेळी दोन घरांची मालकी सहजपणे मिळणार आहे असं म्हणणं गैर नाही.
सातत्यानं किंवा दोनहून अधिक वेळा सोडतीत प्रयत्न करूनही घर न मिळालेल्यांसाठी म्हाडानं विकल्या न गेलेल्या मुंबईतील घरांच्या विक्रीसाठी ही शिथिलता दिली असून, 'प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर इच्छुकांना घरं विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतला गेल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्याअंतर्गत मंडळाच्या वतीनं साधारण 100 घरं उपलब्ध केली जात असून, येत्या 10 दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करत त्या माध्यमातून घरांच्या विक्रीला सुरुवात केली जाणार आहे.
म्हाडाची ही घरं सोडतीशिवाय ही घरे विकली जाणार असून, ज्या इच्छुकांकडून त्यांच्यासाठी प्रथम अर्ज करून अनामत रक्कम भरण्यात येईल त्यांच्या वाट्याला ही घरं जाणार आहेत. ज्यासाठी म्हाडानं अनेक अटी शिथिल केल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
ताडदेवमधील क्रिसेंट टॉवरमध्ये असणाऱ्या सात कोटीच्या सात घरांची विक्री अद्याप झालेली नाही. शिवाय पवई तुंगा परिसरातील मध्यम- उच्च गटातील घरांचाही यात समावेश आहे. उच्च आणि मध्यम गटातील घरांचाच यामध्ये अधिक समावेश असून तिथं अनामत रक्कम भरताच घराचा ताबा अर्जदारांना दिला जाईल. ज्यासाठी उत्पन्न गट मर्यादा, प्राप्तिकर दाखला पत्र अशा पुराव्यांची आवश्यकता नसून, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि निवासाचा दाखला इतकीच कागदपत्रं पुरावा स्वरुपात सादर करणं अपेक्षित असेल. त्यामुळं आता प्रथम येणाऱ्या प्राधान्य तत्त्वावर म्हाडाची ही 'लॉटरी' कोणाला लागते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
म्हाडाच्या कोणत्या निर्णयाचा सामान्यांना फायदा होणार आहे?
म्हाडाने एका महत्त्वाच्या अटीत शिथिलता दिली आहे, ज्यामुळे स्वत:च्या मालकीचे घर असले तरीही म्हाडाचे घर खरेदी करता येईल. याचा फायदा मुंबईतील स्वमालकीचे खासगी किंवा सरकारी योजनेतील घर असलेल्या इच्छुकांना होईल.
कोणत्या इच्छुकांना या शिथिलतेचा लाभ मिळेल?
सातत्यानं किंवा दोनहून अधिक वेळा सोडतीत प्रयत्न करूनही घर न मिळालेल्या इच्छुकांसाठी ही शिथिलता आहे.
म्हाडा किती घरांची विक्री करणार आहे?
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने साधारण 100 घरं उपलब्ध केली आहेत. येत्या 10 दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करून विक्रीला सुरुवात होईल.