मुंबईतील 'हा' परिसर ठरतोय 'सोन्याची खाण'; रेल्वे स्थानक दूर, प्रसंगी वाहतूक कोंडीचा त्रास... तरीही इतकी मागणी का?

Mumbai Real Estate : मुंबई शहराला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटलं जातं. यामागची असंख्य कारणं असून त्यातील बहुतांश कारणं ही सर्वज्ञात आहेत. अशा या मुंबई शहरानं प्रत्येकालाच आसरा दिला आहे. इथं मोठाले बंगले, उंचच उंच इमारतींपासून ते अगदी 10*10 च्या लहानशा खोलीत राहणारेही अगदी हक्कानं वावरतात. अशा या मुंबई शहरातील ओळख असणारी एकेकाळची चाळ संस्कृती मागील पाच वर्षांमध्ये लयास जाताना दिसत आहे. चाळींची जागा घेत आहेत मोठ्या टाऊनशिप आणि गगनचुंबी इमारती. थोडक्यात मध्यमवर्गीयांच्या वस्तीवर येत आहेत धनाढ्यांची घरं आणि त्यांचे आलिशान प्रासाद.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नामांकित कंपनी 'गोदरेज प्रॉपर्टीज'नं त्यांच्या Godrej Triology या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्या सत्रात जवळपास 100 घरांची विक्री करून ₹2,000 कोटींहून अधिकचा नफा कमवला आहे. गोदरेजच्या या प्रकल्पामध्ये तीन टॉवर असून, सुरुवातीच्या सत्रामध्ये 3 पैकी 2 टॉवर Godrej Trilogy Seaturf आणि Godrej Trilogy Seafront मध्ये बरीच घरं बुक झाली आहेत. इथंच भारतातील सर्वात उंच इमारतींपैकी एक इमारत असेल असं म्हटलं जात आहे.
वरळीमध्ये असणाऱ्या या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी सध्या धनाढ्यांनी त्यांची तिजोरी उघडली आहे, ज्यामुळं हा भाग शहरातील 'सोन्याची खाण' म्हटला जात आहे. 2.63 एकरच्या भूखंडावर असणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये 3 आणि 4 बीएचके घरं असून एका मजल्यावर फक्त 3 घरं आहेत. ज्यामुळं ही घरं किती मोठी असतील याचा अंदाज लावता येत आहे. येथील घरं आऊटवर्ड फेसिंग असून, त्यामध्ये उत्तमोत्तम सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमध्ये प्रायव्हेट स्पा, रॅकेट क्लब आणि हाय परफॉर्मन्स फिटनेस सेंटर देण्यात आलं आहे.
Godrej Triology मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या आलिशान आणि प्रासादवजा घरांच्या किमती 17.68 कोटींच्या घरात आहेत. तर, 4 BHK घरं ₹20.40 कोटींमध्ये उपलब्ध आहेत, जे दर 31.20 कोटींपर्यंत पोहोचत आहेत. वरळी मुंबईच्या मध्यवर्ती भागांपैकी एक असलं तरीही इथून रेल्वे स्थानक तुलनेनं दूर आणि मागील काही दिवसांमध्ये इथं वाहतूक कोंडीचीसुद्धा समस्या डोकं वर काढत आहे. मात्र तरीसुद्धा इथं उच्चभ्रू वस्तींची संख्या वाढत असल्यानं भारतातील सर्वात लोकप्रिय निवासी परिसरांमध्ये या ठिकाणाचीही गणती होत आहे. कोस्टल रोड, सी लिंकशी असणारी जोडणी आणि येत्या काळात अटल सेतूशी जोडणीसाठी उभारण्यात येणारा प्रकल्प पाहता वरळीचं महत्त्वं उत्तरोत्तर वाढत जाणार असं म्हणायला हरकत नाही.