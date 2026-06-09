/कधीही न पाहिलेली मुंबई धारावीत उभी राहतेय; 2028 पासून दिसणार नव्या रुपाची पहिली झलक, सिंगापूर कनेक्शन पाहून थक्क व्हाल

Mumbai Infrastructure News : मुंबई शहर... जगभरात ही मुंबई बहुविध कारणांनी चर्चेत असते. कधी या शहरातील झगमगाट, कधी शहरातील श्रीमंती आणि गरिबी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू, तर कधी शहराची खाद्यसंस्कृती पाहणाऱ्यांना भारावून सोडते. अशा या मुंबई शहरातील प्रचंड दाटीवाटीनं असणारी धारावी परिसरातील वस्ती, मुंबईची झोपडपट्टीसुद्धा जागतिक स्तरावर अनेकांचच लक्ष वेधते. ज्या धरावीत एक ना अनेक लघुउद्योगांना जीवनदान मिळतं, त्याच धारावरीवर आतापर्यंत बरेच माहितीपण साकारण्यात आले. ज्यामध्ये इथं मोजक्या जागेतही माणसं कशी वावरतात, त्यांचं राहणीमान नेमकं कसंय यावर उजेड टाकण्यात आला.
मुंबईचा अविभाज्य भाग असणारा हा धारावी परिसर येत्या काळात एका नव्या रुपात साऱ्या जगाला पाहता येणार आहे. प्रचंड हेवा वाटावा, अशा विकास आराखड्याच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास राज्य शासन आणि मनपानं दृष्टीक्षेपात ठेवला असून, त्यासाठी चक्क सिंगापूर- हाँगकाँगच्या विकासाच्या मॉडेलचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी केली जाणार आहे. येथील पुनर्विकासादरम्यान नागरिकांचं हित केंद्रस्थानी असेल अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असून, नियोजित वेळेत धरावीच्या पुनर्विकासाची कामं पूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचनासुद्धा त्यांनी दिल्या.
धारावी पुनर्विकासादरम्यान देशातील पहिला मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येणार आहे. जिथं पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेसह विविध मेट्रो मार्ग जोडले जातील. येत्या कालात बुलेट ट्रेनची जोडणीही धारावीपर्यंत आणण्याचा विचार असेल. तर, या केंद्रात विमान प्रवाशांसाठी ‘सिटी चेक-इन’ सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. थोडक्यात सिंगापूर आणि हॉंगकॉंगप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या सुविधा येत्या काळात धारावीत उपलब्ध असतील. इतकंच नव्हे तर, विमानतळापर्यंत जलवाहतुकीसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार असून भविष्यातील संकल्पनेत असणाऱ्या हवाई टॅक्सी सेवांचा विचार करून व्हर्टीपोर्टही विकसित केला जाणार आहे. परिणामी धारावीत रेल्वे, मेट्रो, रस्ता, जलमार्ग आणि हवाई वाहतूक अशा सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील.
सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येत असतानाच येथील स्थआनिक नागरिक, त्यांची उपजीविकेची साधनं आणि स्थानिक वैशिष्ट्यांनाही प्राधान्यस्थानी ठेवण्याचे निर्देश फडणवीसांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात याबाबतची आढावा बैठक पार पडली, जिथं मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह इतर पदस्थांची उपस्थिती होती.
ज्या धारावीमध्ये दाटीवाटीची वस्ती आहे तिथंच पुनर्विकासाअंतर्गत नेचर पार्कची संकल्पना प्रस्तावित असून या प्रकल्पात पर्यावरणाशी समतोल राखत वृक्षांचं पुनःरोपण आणि नवी वृक्षलागवडसुद्धा नियोजित आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यात 2028 पर्यंत किमान दहा हजार घरं नागरिकांना देण्याचं नियोजन केलं जाण्याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
मुळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प फक्त बांधकामाचा किंवा व्यावसायिक विकासाचा प्रकल्प नसून तेशील रहिवासी, कामगार आणि उद्योगांनाही यामध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे. ज्याअंर्गत महिला सबलीकरणाबासून रोजगारनिर्मिती, लघुउद्योग संरक्षण आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्यात येईल. धारावीतील वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, खाद्यपदार्थ यासाठी विशेष एमएसएमई योजना तयार केली जात आहे. तर इथं असणाऱ्या खाद्यपदार्थ उद्योगांसाठी ‘क्लाऊड किचन’ संकल्पनेवर काम केलं जाणार आहे.
धारावीतील जगप्रसिद्ध कुंभारवाडा हा भाग फक्त मातीच्या भांड्यांचा व्यवसाय करणारा परिसर नसून, येथील सांस्कृतिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा घटक आहे. ज्यामुळं त्याचं वैशिष्ट्यपूर्ण अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य तोडगा काढण्यात यावा, असा आग्रही सूर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान आळवला. एकंदर या पुनर्विकास प्रकल्पाची व्याप्तची पाहता धारावीतील इमारतींचं काम 42 महिन्यांत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. ज्यातील पहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याचं नियोजन आहे.
भौगोलिक आणि सामाजिकदृष्ट्या ही दोन्ही क्षेत्र भिन्न असली तरीही काही मुद्द्यांवर त्यांच्यात साम्य आढळतं.
असुरक्षित वस्त्यांचा इतिहास
1960 च्या दशकापूर्वी सिंगापूरमध्येही धारावीसारख्याच मोठ्या प्रमाणावर दाटीवाटीच्या वस्त्या होत्या. जिथं कचरा आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्या होत्या. सिंगापूरने 'हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट बोर्ड' (HDB) च्या माध्यमातून या झोपडपट्ट्यांचे रूपांतर आधुनिक हाय-राईज इमारतींमध्ये केलं.
मर्यादित जागेत प्रचंड लोकसंख्या
धारावी आणि सिंगापूरमध्ये असणारं आणखी एक साधर्म्य म्हणजे दोन्ही ठिकाणची लोकसंख्या. धारावी हा जगातील सर्वात दाट लोकवस्तीच्या भागांपैकी एक असून सिंगापूर हे लहानसं बेटसुद्धा त्याहून वेगळं नाही.
लघूउद्योग
ज्याप्रमाणं धारावी ही केवळ लोकवस्ती नसून, ते एक मोठं आर्थिक केंद्र आहे त्याचप्रमाणे सिंगापूरमध्येही सुरुवातीच्या काळात 'शॉपहाऊस' (Shophouse) संस्कृतीचा अवलंब केला होता, जिथे खाली दुकान किंवा लहान कारखाना आणि वरच्या मजल्यावर व्यापाऱ्याचे घर असायचे. या आणि अशा अनेक कारणआंनी धारावी, सिंगापूर- हाँगकाँगमध्ये साधर्म्य आढळत असल्यानं विकासासाठी या ठिकाणांची उदाहरणं केंद्रस्थानी ठेवली जात आहेत.