रिलायन्स करणार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास; मिळाली मोठ्या प्रकल्पाची जबाबदारी

Mumbai Real Estate : पुनर्विकासावाटे वारे वाहणाऱ्या मुंबई शहरामध्ये मागील काही वर्षांचा किंवा अगदी दशकभराचा आढावा घ्यायचा झाल्यास कित्येक बदल लक्ष वेधून जातात. अनेक बैठ्या वस्त्या, चाळी, दुमजी इमारतींची जागा गगनचुंबी इमारली आणि रहिवासी संकुलांनी घेतली. जिथं एकाच ठिकाणी अनेक सुविधा देत नागरिकांच्या जगण्याचा स्तर उंचावण्यासाठी विकासक आणि बड्या संस्थांनी योगदान दिलं. अदानी, लोढा यांसारख्या नावांच्या या यादीमध्ये आता रिलायन्सचं पाठबळ असणाऱ्या एका संस्थेनंही स्थान मिळवलं आहे. थोडक्यात आता मुंबईच्या विकासाची, पुनर्विकासाची जबाबदारी रिलायन्सवरही आली आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात रिलायन्सच्या 4IR Realty Development या कंपनीसह अस्पेक्ट रिअॅलिटीच्या Mahadev Realtors Juhu कडून 'जुहू गल्ली स्लम क्लस्टर' या झोपडपट्टीवजा वस्तीच्या साधारण 101.36 एकर क्षेत्रावर अर्थात पश्चिम मुंबई उपनगरामध्ये अंधेरी पश्चिमेला एका मोठ्या वस्तीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण अर्थात एसआरएकडून या प्रक्रियेसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू आणि शापूरजी पालोनजी समुहानं बोली लावली. या संपूर्ण प्रक्रियेत रिलायन्सच्या फळीनं बाजील मारत पुनर्विकासाचा प्रकल्प मिळवला.
रिलायन्सच्या हाती गेलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना 28000 घरं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या Cluster Redevelopment धोरणाअंतर्गत हा पुनर्विकास केला जाईल. ज्याअंतर्गत पुनर्विकासाची किमान शक्यता असणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्राचा विकास केला जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये विकासकांकडून प्रभावितांना पुढील 2 वर्षांसाठी 700 कोटी रुपयांच्या निधीतून भाड्याची रक्कम पुरवली जाईल. निविदेमध्ये सद्यस्थितीला राहणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी निवासी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठीचासुद्धा उल्लेख करण्यात आला.
मुंबईतील अतिशय दाटीवाटीच्या भागामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत उत्तम घरं मिळतील. याशिवाय शहरात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रिलायन्सचंही भरिव योगदाना असेल. जिथं, मोकळ्या जागा, मैदानं, मनोरंजनाच्या सुविधा आणि प्रवासाच्या सुविधा हा या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुख्य भाग असेल. निविदा प्रक्रियेनंतर आता पुनर्विकास प्रकल्पानं प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. त्यामुळं इथं वसणारी नवी वस्ती, संकुलं नेमकी कशी असणार हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरेल.