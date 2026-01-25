English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मराठी माणूस, तरुण आळशी हे विधान एकनाथ शिंदेंना मान्य आहे का?, राऊतांनी टोचले उपमुख्यमंत्र्यांचे कान..

'मराठी माणूस, तरुण आळशी हे विधान एकनाथ शिंदेंना मान्य आहे का?', राऊतांनी टोचले उपमुख्यमंत्र्यांचे कान..

Shivsena UBT Sanjay Raut : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील खटल्यावरून भाकरी फिरतेय की भाकरी करपतेय ते बघू ना... असा टोला... पाहा राऊत काय म्हणाले, जसंच्या तसं...   

सायली पाटील | Updated: Jan 25, 2026, 10:56 AM IST
Shivsena UBT Sanjay Raut : शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी रविवार, 25 जानेवारी 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना बिहार भवन ते शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंबंधीच्या खटल्याबाबत सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले. बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी यांनी आव्हानाची भाषा करत बिहार भवन महाराष्ट्रात बांधून दाखवू अशी भाषा केली, यावर कटाक्ष टाकत हा देश सर्वांचा असून भारतीय संविधानानं देशांतर्गत कुठंही फिरण्याचा, राहण्याचा, नोकरी करण्याचा अधिकरा दिलास असून हे संविधान आम्हालाही माहितीये. मात्र मुळात बिहारच्या मंत्र्यांची भाषा त्यांना अधिक सौम्य शब्दांत मांडता आली असती. मुंबईत त्यांना बिहार भवन कशाकरता हवं आहे? असा सवाल करत त्यांनी पाटणा आणि बिहारचाच विकास करावा असं राऊतांनी थेट सांगितलं. 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन करत मुंबई किंवा मुंबईच्या आसपास बिहार भवनासाठी जमीन द्यावी लागणार असून ती तर त्यांना पाटण्यावरून आणता येणार नाही. त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेत, त्याबदल्यात बिहार सरकारकडे पाटण्यामध्ये आम्हाला महाराष्ट्र भवनासाठी जागा हवी असल्याची मागणी करा असा सूचक सल्ला दिला. ही सांस्सकृतिक देवाणघेवाण असल्याचं म्हणती संपूर्ण देशात असायला हवी, मुंबईवरच आक्रमणं का? असा सवाल करत मुंबईत जागा हवी असेल तर बाजारभावानं ती थेट अदाणींकडून घ्या असा टोला राऊतांनी लगावत बिहारमधील चांगल्या वस्त्यांमध्ये महाराष्ट्र भवनासाठी 5-6 एकर जागेची मागणी केली. 

गुलाबराव पाटील यांच्यावर राऊतांनी डागली तोफ! 

'मराठी तरुणांना काम करण्याची वृत्ती नाहीत, बिहारी लोक इथं येऊन पोट भरतात', या मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत हे नकली शिवसेनेचे मंत्री असल्यानं ते अशी भाषा वापरतात असं राऊत म्हणाले. 'या मुंबईसह महाराष्ट्र घडवला आहे तो मराठी मजुरांनी, श्रमिकांनी. आज मुंबईत मराठी माणसाने जे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला भरभरून मतदान केलं आहे ते यासाठी की मराठी माणसानं घामातून, रक्तातून ही मुंबई निर्माण केली आहे. त्यावर असा सहज कोणाला डल्ला मारता येणार नाही. पण, सगळेच बनावट असल्याने त्यांचे विचारही तसेच. 

या मंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका त्यांचे पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे, देशाचे प्रमुख नव्हे ते तर अमित शाह आहेत. मात्र एकनाथ शिंदे यांना मान्य आहे का, की मराठी तरुण आळशी आहे, मराठी माणूस काम करत नाही? हे मान्य आहे का हे त्यांनी सांगावं मग आम्ही उत्तर देऊ. मराठी तरुण, मजूर आणि श्रमिकांनी ही मुंबई उभी केली आहे. असा मराठी माणसाचा अपमान करु नका', असा स्पष्ट इशारा राऊतांनी दिला. 

न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न मांडत राऊत म्हणाले...

मागील तीन वर्षांपासून शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील खटला तीन वर्षांपासून प्रलंबित असताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत स्वत:च तारीख ठरवतात आणि ती दोन दोन महिने पुढे ढकलतात अशी जळजळीत टीका करत शिंदे गटानं घटनाबाह्य पद्धतीनं चार निवडणुका लढल्याची बाब राऊतांनी लक्षात आणून दिली. 

न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे मुंबईत आले असता राजशिष्टाचारानुसार त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्य सचिवांनी जाणं अपेक्षित असताना, तिथं नेते त्यांच्या स्वागतासाठी थांबले. शिंदेंनी त्यांना पुष्पगुच्छ दिला, त्यांनी तो स्वीकारला ही अनैतिक कृती असल्याची टीका राऊतांनी केली. हे असंच सुरू राहिलं तर देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास उठून जाईल असं म्हणताना आम्हाला न्याय का मिळत नाही, तारखांवर तारखा का मिळतात हे पुन्हा सिद्ध झाल्याचं म्हणत न्यायमूर्तींच्या मुंबई दौऱ्यावर त्यांनी टीकेची झोड उठवली. 

न्यायमूर्ती सूर्य कांत संविधानाचे पहारेकरी असतील तर त्यांचं हे वागणं योग्य नाही, अशा शब्दांत राऊतांनी खडे बोल सुनावले. खटल्यासंदर्भात भाकरी फिरवली जात आहे का? असा प्रश्न केला असता, 'बघू ना, भाकरी फिरवली जातेय की भाकरी करपतेय..' असं विधान करत इतके मुख्य न्यायाधीश बदलले पण, आम्हाला न्याय मिळाला नाही कारण न्यायव्यवस्था अमित शाह यांच्या अंगठ्याखाली चिरडली गेल्याचं जळजळीत वक्तव्य राऊतांनी केलं. 

