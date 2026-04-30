Mumbai Mankhurd Traffic : वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा सामना दर दिवशी प्रत्येक मुंबईकर करत असतानाच या वाहतूक कोंडीचा फटका अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीलाही बसल्याचं पाहायला मिळालं.   

सायली पाटील | Updated: Apr 30, 2026, 08:14 AM IST
Mankhurd Traffic : 'म्हणाले संयम ठेवा...', 5 तास ट्रॅफिकमध्ये अडलेल्या सोनाली कुलकर्णीनं रस्त्यावर उतरून दाखवली भयावह परिस्थिती
Mumbai Mankhurd Traffic : मुंबईकरांपुढं सध्या उभा राहिलेला प्रश्न म्हणजे वाहतूक कोंडीचा. त्यातच मुंबईचं प्रवेशद्वार असणाऱ्या मानखुर्द- वाशी खाडी पूल आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं वाहतूक कोंडी होत आहे. याचा कडेलोट मात्र बुधवारी झाल्याचं पाहायला मिळालं. सायन बनवेल महामार्गावर वाशी ब्रिज जवळ ड्रिलिंग क्रेन कोसळून एका पोलीस शिपायाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मंगळवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास हा अपघात झाला असून बराच वेळ ही क्रेन रस्त्यावरून हलवण्यात आली नाही. 

हा अपघात होऊन तब्बल 22.30 तास उलटले, तरीही क्रेन उचलण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्यानं याच भागात वाहनांच्या रांगा लागण्यास सुरुवात झाली. वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली. या वाहतूक कोंडीमध्ये नागरिक तासन् तास एकाच ठिकाणी अडकले आणि यामध्येच अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीसुद्धा या मनस्तापाला सामोरी जाताना दिसली. 

सोनालीनं दाखवलं नेमकी कशी होती वाहतूक कोंडी... 

'नमस्कार मी इथं मानखुर्द पुलावर आहे आणि आता इथं आम्ही बरोबर 5 तासांपासून अडकलो आहोत. 5 तासांपासून आम्ही इथं अडकलोय. मी पुण्याच्या दिशेनं चालले आहे', म्हणत आपल्यामागे असणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा तिनं व्हिडीओच्या माध्यमातून दाखवल्या. रस्त्याच्या दुसऱ्या मार्गिकेवरून सुरू असणारी वाहतूकसुद्धा तिनं दाखवली. आपण 'वाहतूक नियंत्रण पोलीस कक्षाला फोनवरून संपर्क साधला, ते म्हणाले संयम बाळगा... ही वाहतूक कोंडी अतिशय वाईट आहे आणि त्यांना ही कोंडी कधी सुटेल याचीही माहिती नाही.' असं उत्तर मिळाल्याचं तिनं सांगितलं.  

'आम्ही रस्ता बदलुही शकत नाही आहोत. पूर्णपणे अकडलो आहोच, मागेही वळता येत नाहीय' म्हणत पोलिसांनी आपल्याला मदत करावी असं आवाहन तिनं केलं. '5 तास एकाच ठिकाणी.... हे भयंकर आहे!' असं म्हणत तिनं आपल्या वक्तव्यावर जोर देत नियोजनाचे तीनतेरा वाजल्याचच आपल्या हावभावातूनही स्पष्ट केलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दरम्यान, सोनालीनं हा व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर त्यावर अनेक कमेंट आल्या. जिथं, अभिनेत्री गौतमी देशपांडे, फुलवा खामकर या कलाकार मंडळींनाही या वाहतूक कोंडीचा फटला बसल्याचं पाहायला मिळालं. मुळात अपघातानंतर झालेली वाहतूक कोंडी हा एक मुद्दा, मात्र या भागात सातत्यानं हीच परिस्थिती दिसून येत आहे, ज्यावर तोडगा मात्र अद्याप काढण्यात आला नसल्यानं दर दिवशी इथून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा प्रचंड मनस्ताप होत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

