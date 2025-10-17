मुंबईलगतचा 'हा' भाग ठरतोय नवा बँण्ड्रा; खुद्द सोनू सूदनंही लेकासोबत खरेदी केला मोठा भूखंड...

Mumbai news real estate : मुंबई, नवी मुंबई, तिसरी मुंबई या आणि अशा अनेक ठिकाणांची सध्या प्रचंड चर्चा सुरू असून मुंबई शहर आणि या शहरानजीकच्या अनेक भागामध्ये सध्या प्रचंड वेगानं विकास होत असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रात याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. सेलिब्रिटी मंडळीसुद्धा या विकासावर लक्ष ठेवत असून, आता त्यांनी आपला मोर्चा मुंबईलगत असणाऱ्या पनवेलपासून काही मिनिटांच्या अंतरावरील शिरढोण परिसराला एकाएकी मोठी किंमत प्राप्त झाली असून, इथं सोनू सूद आणि त्याचा मुलगा ईशान सूद यांनी मिळून 1.05 कोटी रुपये खर्च करून भूखंड खरेदी केला आहे.
रिअल इस्टेट मार्केट प्लेस स्क्वेअर यार्ड्सकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) च्या संकेतस्थळावरून भूखंडाच्या कागदपत्रांच्या आधारे ही माहिती समोर आली. ऑक्टोबर 2025 मध्ये हा व्यवहार आणि त्याबाबतची आवश्यक नोंदणी केली. इतकंच नव्हे, तर एका दुसऱ्या व्यवहारामध्ये ऑगस्ट 2025 मध्ये ईशान सूदनं मुंबईच्या इंधेरी पश्चिम इथं 2.6 कोटी रुपयांमध्ये एक आलिशान फ्लॅटही खरेदी केला होता.
दरम्यान शिरढोणच्या व्यवहारासाठी सोनू सूद आणि त्याच्या लेकानं खरेदी केलेल्या भूखंडाचं क्षेत्रफळ 0.0650 हेक्टर असून यासाठी त्यांनी 6.3 लाख रुपये इतकी स्टॅम्प ड्युटी आणि 30,000 रुपयांचं नोंदणी शुल्क मोजल्याचं म्हटलं जात आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि तत्सम अनेक प्रकल्पांमुळं आगामी काळात मुंबई आणि त्यानजीकच्या नवी मुंबईलगतच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्री सुरू असून अनेक बड्या मंडळींचा ओघ या भागाकडे वळल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेकांनी तर या भागाला नवं बँण्ड्रा म्हणूनही संबोधण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळं इथं येत्या काळात होणारा विकास पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मुंबई आणि परिसरातील रिअल इस्टेट विकासाबाबत सध्या काय चर्चा आहे?
मुंबई, नवी मुंबई, तिसरी मुंबई यासारख्या भागांत प्रचंड वेगाने विकास होत आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि इतर प्रकल्पांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा वाढ दिसत आहे. सेलिब्रिटी मंडळीही या भागाकडे वळत असून, भूखंड विक्री वाढली आहे.
सोनू सूद आणि त्याच्या मुलाने कोणता भूखंड खरेदी केला?
सोनू सूद आणि त्याचा मुलगा ईशान सूद यांनी पनवेलजवळील शिरढोण परिसरात १.०५ कोटी रुपयांत भूखंड खरेदी केला आहे. हा व्यवहार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झाला असून, महाराष्ट्र IGR संकेतस्थळावर नोंदणीकृत आहे.
ईशान सूदने मुंबईत आणखी काय खरेदी केले?
ऑगस्ट 2025 मध्ये ईशान सूदने मुंबईच्या इंधेरी पश्चिमेत 2.6 कोटी रुपयांत एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला होता.