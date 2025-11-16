म्हाडाच्या घराप्रमाणे BMC ची लॉटरी, 426 घरांसाठी आले फक्त इतकेच अर्ज, एका घरामागे...

BMC House Lottery: मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईत घरांची लॉटरी काढली होती. 74 हजार कोटींचे बजेट असलेली मुंबई मनपाची ही पहिलीच लॉटरी होती. मात्र या लॉटरीतील घरांची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. यामुळंच मुंबई महानगरपालिकेच्या 426 घरांना अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. 426 घरांसाठी फक्त 1943 जणांनी डिपॉझिट पैसे जमा केले आहेत.
लॉटरीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 नोव्हेंबर होती. मात्र या घरांना थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, म्हाडाच्या तुलनेत महापालिकेच्या लॉटरीला कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. तर, महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कमी दिवसांत आमची पहिली लॉटरी असतानाही एका घरामागे 5 जणांनी अर्ज केला आहे.
मुंबई महापालिकेने पीएपीअंतर्गंत 426 घरांसाठी लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेतला होता. 16 ऑक्टोबरपासून अर्ज प्रक्रियेची सुरुवात झाली होती. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, 14 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी 26466लोकांनी अर्ज केला होता. 2658 लोकांनी 1180 रुपये भरून फॉर्म जमा केला होता. तर 1943 जणांनी फ्लॅटसाठी 11,000 रुपयांची डिपॉजिट रक्कमदेखील भरली होती.
मुंबई महानगरपालिकेने घरांची किंमत 54 लाख ते 1 कोटींपर्यंत ठेवली होती. ही घरे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) होती. ईडब्यूएसची उत्पन्न 6 लाख रुपये इतके करण्यात आले होते. तर, एलआयजीसाठी वार्षिक उत्पन्न 9 लाख इतके होते. म्हणजेच 6 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला फक्त 30 लाख रुपयांचेच लोन मिळणार आहे. पण घराची किंमत 54 लाख रुपये असल्यास तो बाकीची रक्कम कुठून आणणार? असा सवाल केला जात आहे.
मुंबईतील एका वरिष्ठ हाउसिंग एक्सपर्टने म्हटलं आहे की, मुंबईत जर लॉटरीसाठी 50000हून अधिक अर्ज येत नाहीत तर लॉटरीला थंड प्रतिसाद असल्याचे मानले जाते. 2016 साली म्हाडाने 972 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यात एकूण 1 लाख 69 हजार लोकांनी डिपॉजिट भरून अर्ज केला होता. या व्यतिरिक्त 2023मध्ये म्हाडाने 4082 घरांसाठी लॉटरी काढली होती त्या घरांसाठी 1 लाखाहून अधिक अर्ज आले होते. तर 2024 मध्ये म्हाडाच्या मुंबई बोर्डाने 2030 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यात 1 लाख 29 हजार लोकांनी अर्ज केले होते. म्हणजेच एका घरामागे 20 ते 25 जणांनी अर्ज भरला होता.
