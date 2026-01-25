मुंबईकरांनो इथे लक्ष द्या! एल्फिन्स्टन पुल पाडण्यासाठी 12 तास रेल्वे वाहतूक राहणार बंद

Demolition work of Elphinstone Bridge: मुंबईतील प्रसिद्ध एल्फिन्स्टन पूल पाडण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. ब्रिटिशकालीन या पूलाच्या सांगाड्याचे हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेने 12 तासांची विशेष रेल्वे वाहतूक बंद ठेवण्याची योजना तयार केली आहे. या ब्लॉकच्या आधारे, कमी वेळात अधिक कार्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामुळे लोकल गाड्यांवर आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांवर जास्त प्रभाव पडणार नाही. सुरुवातीला 15 तासांचा ब्लॉक घेण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु लोकल गाड्यांच्या रद्दीच्या संख्येत होणारा मोठा वाढीचा धोका आणि मेल गाड्यांच्या मार्गात होणारा फेरफार लक्षात घेतल्यानंतर, मध्य रेल्वेने ब्लॉकचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या सुधारीत 12 तासांच्या ब्लॉकचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाणार आहे. एल्फिन्स्टन पूल, जो प्रभादेवी स्थानकाजवळ स्थित आहे, ब्रिटिशकालीन काळात बांधला गेला होता आणि तो मुंबईतील एक प्रमुख पूल म्हणून ओळखला जात होता. गेल्या काही वर्षांत या पुलाचे बांधकाम खूपच जीर्ण झाले होते आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी विविध प्रस्ताव आणि चर्चांनी आपले स्थान घेतले होते. याच्या जागी आता वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग उभारण्याचे ठरवले आहे, जो मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यास मदत करेल.
12 सप्टेंबरपासून या पुलाच्या पाडकामाला सुरुवात झाली होती आणि सुरुवातीला या कामाला दोन महिन्यांत पूर्ण करणे ठेवले होते. तथापि, कामाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये अडचणी आल्याने, हे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. मुख्यतः लोखंडी सांगाड्याचे हटवणे बाकी आहे, ज्यासाठी मोठा ब्लॉक घेणे आवश्यक आहे. यासाठी मध्य रेल्वेने १५ तासांचा ब्लॉक घेतल्यास, रेल्वे वाहतुकीला मोठा फटका बसणार होता. विशेषत: लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकावर आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या मार्गावर मोठे बदल करावे लागले असते.
आता, रेल्वे प्रशासनाने प्रस्तावित केलेला ब्लॉक 12 तासांचा असणार आहे. यामुळे लोकल गाड्यांची संख्या कमी होईल, परंतु त्याच वेळी, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वाहतूक व्यवस्थापित केली जाईल. मध्य रेल्वेने आणि 'महारेल'ने या बाबत सखोल चर्चा केली असून, त्याआधारे कमी वेळात काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या सुधारित प्रस्तावात, सुरुवातीच्या १५ तासांच्या ऐवजी 12 तासांचा ब्लॉक घेण्यात येईल, ज्यामुळे वाहतुकीला किमान फटका बसणार आहे.
रेल्वे प्रशासनाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सुधारित प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाईल आणि लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यानंतर रेल्वे मार्गावरील स्थानकांच्या कामकाजावर परिणाम होईल, आणि प्रवाशांना त्याबाबत पूर्वसूचना दिली जाईल.
या ब्लॉकमुळे, काही लोकल गाड्यांची संख्या कमी होईल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या मार्गावर बदल केले जातील. प्रवाशांना गाडीच्या वेळापत्रकात होणाऱ्या बदलांची माहिती लवकर देण्यात येईल, आणि रेल्वे प्रशासनाने त्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामासाठी घेतलेल्या या ब्लॉकच्या निर्णयामुळे, मुंबईतील रेल्वे वाहतुकीत काही काळासाठी अडचणी येऊ शकतात. तथापि, हा ब्लॉक दीर्घकालीन हितासाठी असून, भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल, असे रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.