Marathi News
Mumbai News : दादर स्थानकाबाहेर इमारतीवर अर्धनग्नावस्थेत चढला संशयित व्यक्ती; नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण

Mumbai News : दादर स्थानकाबाहेर अतिशय विचित्र प्रकार घडला असून, शुक्रवाी सकाळच्या सुमारास इथं एक संशयित व्यक्ती इमारतीवर चढला आणि.... 

सायली पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 09:25 AM IST
Mumbai News : दादर स्थानकाबाहेर इमारतीवर अर्धनग्नावस्थेत चढला संशयित व्यक्ती; नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण
Mumbai news unknown person climbs on building near dadar station dadar people scared

Mumbai News : अतिशय वर्दळीच्या अशा दादर रेल्वे स्थानक परिसरामध्ये एक अतिशय विचित्र घटना घडल्यामुळं या परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. दादर स्टेशनबाहेर संशयित व्यक्ती इमारतीवर चढली आणि सज्जाच्या माध्यमातून त्यानं एका इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतीवर उड्या मारण्यास सुरुवात केली. अर्धनग्नावस्थेत असणाऱ्या या व्यक्तीच्या कृतीनं नागरिकांना घाबरवून सोडलं. तर, सदर घटनेची माहिती घटनास्थळी पोलिस, अग्निशमन पथक दाखल झालं. शुक्रवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून त्याला पडकण्याचं काम सुरू होतं. दरम्यान प्राथमिक माहितीनुसार हा संशयित इसम, मानसिक असवास्थ्यामुळं ही कृत्य करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

दादर स्थानक परिसरात घडलेल्या या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलीस यंत्रणांसह अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. हा युवक एका इमारतीहून दुसऱ्या इमारतीवर जात असल्यामुळं त्याला खाली उतरवण्याचं काम सुरू आहे. प्राथमिक दृश्यांनुसार त्याच्या हातामध्ये खाण्याची वस्तू दिसत असून, त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करुनही तो खाली उतरण्यास तयार नाही. ज्यामुळं पोलीस आणि अग्निशामक दलाचे जवानही अपयशी ठरत आहेत. दादर स्थानकाच्या पूर्वेकडील इमारतीवर हा इसम बसला असून, त्याला तो मानसिक रुग्ण असल्या कारणानं त्याला सुरक्षितरित्या उतरवण्याचा प्रयत्न जवान करत आहे. 

पोलिसांनी सज्जानजीकच्या घराच्या गॅलरीतूनही त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा तरुण नेमकं काय बोलू पाहत आहे हेच जाणून घेत त्याला तिथून उतरवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असल्याचीच माहिती समोर आली आहे.

Tags:
Mumbai newsBreaking Newsdadar newsDadar Stationdadar station buildings

भारत