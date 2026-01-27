English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • दुर्दैवी! मुंबईत स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; विचलित करणारा Video

दुर्दैवी! मुंबईत स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; विचलित करणारा Video

Mumbai News : मुंबईत घडलेल्या एका घटनेनं सर्व स्तरांतून हळहळ व्यक्त केली जात असून, या घटनेमुळं लहान मुलांची अधिक काळजी घेण्याची गरज नकळत पुन्हा एकदा पालकांना भानावर आणत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 27, 2026, 09:08 AM IST
दुर्दैवी! मुंबईत स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; विचलित करणारा Video
Mumbai news Vikhroli Republic Day 2026 speaker fell on 3 year old girl death in vikhroli mumbai

Mumbai News : मागील 24 तासांमध्ये मुंबईसह देशभरात सर्वत्र उत्साह पाहायला मिळाला तो म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाचा. देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असतानाच या दिवसाच्या निमित्तानं अनेक ठिकाणी कार्यक्रम, पूजा किंवा तत्सम उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मुंबईतही हेच चित्र पाहायला मिळालं. मात्र, विक्रोळीत या उत्साही वातावरणाता अतिशय दुर्दैवी घटनेमुळं गालबोट लागलं. घटनेची माहिती पुढे येताच अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. कारण, काही सेकंदांच्या बेसावधपणानं एका चिमुकलीचा जीव घेतला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे घडली ही घटना? 

मुंबईच्या विक्रोळी परिसराच 26 जानेवारी 2026 रोजी एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. विक्रोळीतील टागोर नगरमध्ये असणाऱ्या आंबेडकर नगर इथं परिसरात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लावलेला एक स्पीकर साधारण 3 वर्षांच्या मुलीच्या अंगावर पडला आणि या दुर्घटनेमध्ये तिचा मृत्यू ओढावला. सदर घटना अतिशय हृदयद्रावक असून त्याचा अवघ्या काही सेकंदांचा अंगावर काटा आणणारा आणि भीतीनं किंकाळी फोडण्यास भाग पाडणारा सीसीटीव्ही (CCTV) व्हिडिओसुद्धा समोर आला आहे. सोशल मीडियावरही हा व्हिडीओ अनेकांनाच धडकी भरवत असून, विक्रोळी परिसरात या घटनेमुळं शोककळा पसरली आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विक्रोळीच्या आंबेडकर नगरमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांसाठी इथं परिसरात मोठे स्पीकरही लावण्यात आले होते. तेव्हात चिंचोळ्या वाटेवरून नेहमीची ये- जा सुरू असताना, ही चिमुकली खेळता खेळता धावत आली आणि तिच्या अंगावर रस्त्याच्या कडेला लावण्यात आलेला स्पीकर पडला. हा आघात अतिशय भयंकर स्वरुपातील असल्यानं ती या अपघातात गंभीररित्या जखमी झाली. ज्यानंतर लगेचच तिथं असणाऱ्या नागरिकांनी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेलं. मात्र उपचाराआधीच तिला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं.

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये काय दिसतंय?

विक्रोळीतील या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, सीसीटीव्हीमध्ये दिसत असल्यानुसार आता नेमकी चूक कोणाची हाच प्रश्न समोर येत आहे. 40 सेकंदांच्या या व्हिडीओच्या सुरुवाताली रस्त्यावर नियमित ये-जा करणारी माणसं दिसत आहेत. तितक्यातच तिथून डोक्यावर मोठालं गाठोडं घेऊन चिंध्या गोळा करणारी व्यक्ती येते आणि या स्पीकरच्या बाजूनं जाते. डोक्यावर असणाऱ्या गाठोड्याला स्पीकरच्या वरून गेलेली वायर अडथळा निर्माण करते आणि त्याच वायरला जोडलेला स्पीकर ती व्यक्ती पुढे गेल्यावर पडतो. या साऱ्याच व्यक्तीच्या मागोमाग धावत येणारी ही चिमुकली स्पीकर पडत असतानाच त्याखाली असल्यानं तिच्या अंगावरच स्पीकर पडून एक भीषण अपघात ओढावतो असं पाहायला मिळत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

लहान मुलं घराबाहेर खेळण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांच्यावर घरातल्या व्यक्तींचं लक्ष असावं अन्यथा अशा अनावधानानं घडणाऱ्या प्रसंगांमुळं क्षणात होत्याचं नव्हतं होतं हे वास्तव ही भीषण घटना दाखवून जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsRepublic Day 2026Accident newsmumbai accident newsMaharashtra News

इतर बातम्या

धर्मेंद्र यांच्या पद्मविभूषणावर हेमा मालिनी भावूक ; जाणून घ...

मनोरंजन