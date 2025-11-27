English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai News : मुंबई शहरातील कोणत्या भागांवर होणार पाणीकपातीच्या निर्णयाचा थेट परिणाम? जाणून घ्या किती टक्के पाणीकपातीनं संकट वाढणार...

सायली पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 08:37 AM IST
मुंबईत 3 डिसेंबरपासून पाणीबाणी! वर्षातील शेवटचा महिना नव्या संकटाचा; तुम्ही राहता तिथंच आहे का ही स्थिती?
Mumbai News : यंदाच्या वर्षी सरासरीहून अधिक पाऊस झाला. मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणं भरून ओसंडून वाहिली. तरीसुद्धा 2025 या वर्षातील अखेरचा महिना अर्थात डिसेंबरमध्ये शहरातील नागरिकांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागत आहे. असं नेमकं का? हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उभा केला जात असून त्यामागचं कारणसुद्धा समोर आलं आहे.

3 डिसेंबरपासून 15% पाणीकपात

मुंबई शहरात 3 डिसेंबरला सकाळी 10 वाजल्यापासून 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत पाणी कपात होणार असून, नागरिकांना पालिका प्रशासनाकडून पाण्याचा पुरेसा साठा करून पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.

का केली जात आहे ही पाणीकपात?

मुंबईतील भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणीपुरवठा करणारी तानसा जलवाहिनी बदलण्याचं काम मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने हाती घेतलं असून जवळपास अर्ध्या मुंबईवर याचा थेट परिणाम होताना दिसेल असं सांगण्यात आलं आहे.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी 2750 मिलिमीटर व्यासाची तानसा जलवाहिनी बदलण्याचं काम महापालिकेनं हाती घेतलं असून, जुनी जलवाहिनी काढून नवीन जलवाहिनी टाकण्याची कामं याअंतर्गत प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी 24 तासांचा कालावधी आवश्यक आहे. या कामामुळे भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रास होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात अंदाजे 15 टक्के घट होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेनं दिली आहे.

तुम्ही राहता त्या परिसरात होणार परिणाम?

मुंबई शहर विभाग: ए, सी, डी, जी दक्षिण, जी उत्तर विभाग

पश्चिम उपनगर: एच पूर्व, एच पश्चिम,

कि पश्चिम, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर दक्षिण, आर मध्य विभाग

पूर्व उपनगर: एल आणि एस विभाग

FAQ

मुंबईत यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, धरणं भरली तरी डिसेंबर 2025 मध्ये पाणीकपात का होत आहे?
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीचे बदलण्याचे काम मुंबई महापालिकेने (BMC) हाती घेतले आहे. ही 2750 मिलिमीटर व्यासाची जुनी जलवाहिनी काढून नवीन टाकण्यासाठी 24 तासांचा कालावधी लागतो. यामुळे भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणीपुरवठ्यात सुमारे 15% घट होणार आहे.

पाणीकपात कधी आणि किती काळासाठी आहे?
पाणीकपात 3 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल आणि 4 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत चालेल.

ही पाणीकपात कोणत्या भागांत लागू होईल?
पाणीकपातीचा परिणाम मुंबईच्या अर्ध्या भागांवर होईल. प्रभावित विभाग खालीलप्रमाणे:

  • मुंबई शहर विभाग: A, C, D, G दक्षिण, G उत्तर.
  • पश्चिम उपनगर: H पूर्व, H पश्चिम, K पश्चिम, P दक्षिण, P उत्तर, R दक्षिण, R मध्य.
  • पूर्व उपनगर: L आणि S विभाग.
