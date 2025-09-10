English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अर्रsss मुंबईकरांचे वांदे! वडापाव, मिसळपावमधील 'पाव' गायब होणार?

Mumbai News : मुंबई म्हटलं की वडापाव आणि मिसळपाव हे पदार्थ डोळ्यांपुढं येतात. यामध्येसुद्धा वडापाववर प्रेम असणारी आणि त्याहून मुंबईच मिळणाऱ्या लादीपावावर प्रेम करणारी मंडळी अनेक...   

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 08:48 AM IST
Mumbai news Will Mumbai say Goodbye To Its Beloved Ladi Pav As Wood Fired Ovens to Face A Ban

Mumbai News : मुंबईचा वडापाव एक ऐतिहासिक पदार्थ आहे असं म्हणायला हरकत नाही. वडापावनं खऱ्या अर्थानं हे शहर घडताना पाहिलं. याच वडापावमधील पावावर मुंबईकरांनी विशेष प्रेम केलं. कोळसाभट्टीवर चालणाऱ्या बेकऱ्यांमध्ये तयार होणारे हे लादीपाव घराघरांमध्ये अनेकांच्याच न्याहारीचा भाग. बन मस्कापावपासून ते अगदी अंडपाव, पावभाजी, वडापावलपर्यंत त्यांनी मजल मारली आणि मुंबईकरांची भूक भागवली. आता मात्र याच लादीपावाला शहरातील नागरिक मुकणार हे स्पष्ट होत आहे. यास कारण ठरतोय तो म्हणजे पालिका प्रशासनाचा एक निर्णय. 

बेकरीमालकांनी स्वच्छ आणि हरित इंधनाचा पर्याय निवडण्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्यानं शहरातील 592 पैकी 295 बेकऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मुंबई महापालिकेकडून यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना पुढील कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवादरम्यान आरोग्य अधिकारी व्यस्त असल्यानं ही कारवाई लांबणीवर पडली होती. आता मात्र, गणेशोत्सवानंतर या कारवाईकडे दुर्लक्ष केलं जाणार नाहीय. 

कोळशावरील बेकऱ्या आणि त्यामुळं होणारं वायूप्रदूषण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर 2025 च्या जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने आदेश देत 9 जुलैपर्यंत स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दोनदा मुदतवाढ देऊनही पुन्हा ऑगस्ट महिन्यातील सुनावणीदरम्यान बेकरी मालकांनी यासाठी मुदतवाढ मागितली आणि न्यायालयानं यावेळी मात्र त्यांची मागणी नाकारली. न्यायालयाच्या याच कठोर भूमिकेमुळं महापालिका आता बेकऱ्यांवर कारवाई करणार आहे. 

बेकऱ्याच नव्हे, हॉटेलंही पालिकेच्या कचाट्यात? 

फक्त शहरातील बेकऱ्याच नव्हे, तर महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून हॉटेलांच्या शहराच्या हद्दीत येणाऱ्या विविध तंदूर पदार्थ तयार करणाऱ्या हॉटेल मालकांनाही नोटीस बजावण्यात येत आहे. तंदूर बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे महापालिकेने स्पष्ट करूनही याबाबत सक्तीची कारवाई मात्र न झाल्यानं पालिकेच्या या भूमिकेसंदर्भात मात्र प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : वरुणराजाची विश्रांती! पाऊस कधी थांबणार, विचारणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारं वृत्त

दरम्यान कारवाईस पात्र असणाऱ्या 295 पैकी 42 बेकऱ्यांनी पीएनबी जोडणीसाठी अर्ज केले असल्यानं सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण योजनेअंतर्गत 35 टक्के सबसिडीसाठी अर्ज केल्यानं त्या बेकऱ्यांना वगळून बाकी बेकरीमालक सध्या महापालिकेच्या रडारवर आहेत. स्वच्छ इंधनात रूपांतरित होईपर्यंत बेकरी मालकांना बेकरी बंद ठेवावी लागणार आहेत. ज्यामुळं आता बेकरी मालक हा पर्याय निवडतात की मुंबईकरांना लादीपाव पुरवणाऱ्या बेकऱ्यांना टाळं लागतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

लादीपावाचा तुटवडा का होऊ शकतो?  
BMC ने कोळसा आणि लाकडावर चालणाऱ्या बेकऱ्यांना स्वच्छ इंधन वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे पालन न केल्यास 295 बेकऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे लादीपावाचा पुरवठा खंडित होऊ शकतो.

स्वच्छ इंधन म्हणजे काय?  
स्वच्छ इंधनात CNG (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस), PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) किंवा इलेक्ट्रिक भट्ट्यांचा समावेश होतो, जे कोळसा आणि लाकडापेक्षा कमी प्रदूषण करतात.

हॉटेलांवरही कारवाई होणार का?  
होय, कोळशावर चालणाऱ्या तंदूर भट्ट्या असलेल्या हॉटेलांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पालन न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

