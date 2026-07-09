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उच्चभ्रू वस्तीतील महिलेची हत्या; घामाच्या थेंबामुळं उलगडले मुंबईतील 'ते' हत्याकांड

मुंबईतील मलाबार हिल येथे महिलेच्या मृत्यूचा उलगडा झाला आहे. यावेळी पोलिसांसमोर कोणताही पुरावा नसताना आरोपीला पकडले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:32 PM IST
उच्चभ्रू वस्तीतील महिलेची हत्या; घामाच्या थेंबामुळं उलगडले मुंबईतील 'ते' हत्याकांड
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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