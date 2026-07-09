उच्चभ्रू वस्तीतील महिलेची हत्या; घामाच्या थेंबामुळं उलगडले मुंबईतील 'ते' हत्याकांड

ना सीसीटीव्ही फुटेज ना ठोस पुरावा तरीही मलबार हिल पोलिसांनी एका किचकट हत्याकांडाचा छडा लावला आहे. दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल परिसरात 55 वर्षीय ज्योती प्रकाश पवार यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. शवविच्छेदन अहवालामध्ये महिलेची हत्या गळा आवळून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र या प्रकरणात पोलिसांना घटनास्थळी कोणताही पुरावा सापडला होता त्यामुळं पोलिसांना कोणताही धागा सापडत नव्हता. मात्र आरोपीची एक चूक अन् तो पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला.
पतीच्या निधनानंतर ज्योती पवार या घरात एकट्याच असायच्या. त्या घरकाम करुन उदरनिर्वाह करायच्या. शनिवारी त्या फोन उचलत नसल्याने त्यांच्या मुलीने त्यांचे घर गाठला. पण दाराला कुलूप होते पण ज्योती यांच्या चपला घराबाहेर होत्या. त्यामुळं त्यांना संशय आला. शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार तोडले. दरवाजा तोडल्यानंतर त्या मृतावस्थेत होत्या.
मलबार हिल पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला, परिसरातील सीसीटिव्ही फुटेजदेखील तपासले. मात्र पोलिसांना कोणताही पुरावा सापडला नाही. मात्र सीसीटिव्ही तपासत असताना एका व्यक्तीच्या कपाळावर फुटलेल्या घामाने तपासाची पूर्णच दिशा बदलली आणि पोलिस मारेकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. पोलिस चौकशी करत असताना अन्य संशयितांची चौकशी करत होते. तेव्हा पोलिसांचे लक्ष शेककडे गेले. तेव्हा तो अस्वस्थ झाला आणि त्याच्या कपाळावर घामाच्या धारा आल्या होत्या.
पोलिसांना त्याची देहबोली खटकली तेव्हा त्यांनी त्याची आणखी चौकशी करताच त्याने आपणच खून केल्याची कबुली दिली. आरोपी मोहम्मद शेख असं त्याचं नाव आहे. दरम्यान, पोलिसांनी सुरुवातीला आरोपी शेख याची चौकशी केली होती. मात्र तेव्हा त्याने सकाळी कार क्लिनिंगला गेलो होते आणि नंतर घरी येऊन अंघोळ करुन 10 ते 9 कामावर गेलो होतो. त्याने सांगितलेला घटनाक्रम पोलिसांच्या प्राथमिक तपासाशी जुळत असल्याने पोलिसांनी संशय बाजूला ठेवला होता. मात्र, नंतर चौकशी करताना त्याचे बिंग फुटले.
मोहम्मद शेख याला शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक फटका बसला होता. त्यामुळं त्याला पैशांची गरज होती. पवार या नेहमी जाड साखळी घालून फिरत होत्या. हे त्याच्या लक्षात होते. शेखने ती साखळी चोरण्याचा कट रचला. त्यानुसार तो सहा वाजता पवार यांच्याकडे गेला आणि त्यांचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी दरवाजा उघडताच साखळी हिसकवण्याचा प्रयत्न केला मात्र ज्योती यांनी प्रतिकार केला.
ज्योती यांनी प्रतिकार केल्याने आपण पकडले जाऊ या भीतीने त्यांनी गळा आवळून त्यांची हत्या केली. इतकंच नव्हे तर, घरातील इतर 9 लाखांचे दागिने आणि त्यांचा फोनही घेऊन तिथून पोबारा केला आणि घराला बाहेरू कुलूप लावले.