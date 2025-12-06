मुंबईतील आणखी एका मिलचं अस्तित्वं पूर्णत: संपणार? एकरोंच्या भूखंडाचा लिलाव, गिरणी कामगारांचा असंतोष

Mumbai News : जगातील महत्त्वाच्या आणि त्या त्या देशांचं आर्थिक केंद्र असणाऱ्या शहरांच्या यादीत मुंबईचंही नाव येतं. महाराष्ट्राची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असणाऱ्या या शहरानं एक मोठा काळ आणि तितकाच मोठा बदलही पाहिला. इंग्रजांच्या राजवटीपूर्वीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या या शहरानं प्रत्यक्षात बदल अनुभवला. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मागील दशकभराच्या काळात मागे वळून पाहिलं असता शहराचा कायापालट अधिक झपाट्यानं झाल्याचं लक्षात येतं. याचाच पुढील टप्पा सध्या कार्यान्वित असून, मोठाले उड्डाणपूल, सागरी किनारा मार्ग आणि शहराची Skyline वाढवणाऱ्या गगनचुंबी इमारती मान वळवण्यास भाग पाडत आहेत. याच मुंबईतील एका मोठ्या आणि तितक्याच चर्चेत असणाऱ्या भूखंडाचा लिलाव आता केला जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेनं वरळी येथील सेंच्युरी मिलचा तब्बल सहा एकर भूखंड लिलावात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळं गिरणी कामगारांमध्ये असंतोषाची लाट पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं कामगार वर्गानं या मुद्द्याला अनुसरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गिरणी कामगार कृती समितीनं ही भूमिका मांडली.
वरळीतील सेंच्युरी मिलचा भूखंड मुंबई महापालिकेनं साधारण 45 ते 50 वर्षे भाडेतत्वावर दिला होता. जो आता संपुष्टात आला असून, महापालिकेनं ताब्यात घेतला आहे. ज्यानंतर नव्या धोरणानुसार या भूखंडाची विक्री करण्यात येणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुख्य सचिवांच्या दालनात गिरणी कामगार कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी खटाव, सेंच्युरी आणि एनटीसीच्या 14 गिरण्यांत आणि रिपेरिंग बोर्ड, संक्रमण शिबीर किंवा होऊ शकतात, असं सुचवत 'एसआरए'मध्ये एक एफएसआय वाढीव क्षेत्रफळाची जागा देऊन गिरणी कामगारांसाठी घरं उपलब्ध करण्यासंदर्भात भाष्य केलं होतं.
लॅण्ड सिलिंग अॅक्टमधील ज्या जागा महापालिकेकडे आलेल्या आहेत त्यापैकी सेंच्युरी मिलचा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात यावा, अशी मागणीही गिरणी कामगारांकडून करण्यात आली होती. ज्यावर मुख्य सचिवांच्या बैठकीत त्यावेळी सहमती देण्यात आली. मात्र, आता सेंच्युरी मिलमधील सहा एकर जागा महापालिका लिलावात काढत असल्यामुळे कामगारांनी आश्चर्य व्यक्त करत या प्रश्नावर कामगार वर्गानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.