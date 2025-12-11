मुंबई नाही राहिली सुरक्षित? कुठे गायब झाल्या 268 मुली? आकडे ऐकून बसेल हादरा!

Mumbai Girls Disappeared: मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. बाहेरच्या राज्यातून मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत होऊन स्थायिक होतात. मुंबईत राहण्याची सुरक्षितता हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. पण याच मुंबईतून धक्कादायक बातमी समोर येतेय. येथून मुली बेपत्ता झाल्याचा प्रकार घडलाय. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
जून ते 6 डिसेंबर 2025 या सहा-सात महिन्यांत 370 हून अधिक मुले-मुली बेपत्ता झाली आहेत. यातल्या 268 पेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास 72 टक्के मुली आहेत. म्हणजे दर महिन्याला सरासरी 55 ते 60 मुले घर सोडून जात आहेत किंवा गायब होत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात तर सर्वाधिक 70 प्रकरणे नोंदवली गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
बहुतेक मुली मैत्रिणींसोबत फिरायला जातात सांगून घर सोडतात किंवा प्रेमात पडून घर सोडतात. पण काही प्रकरणे अत्यंत गंभीर असतात. यामध्ये मानव तस्करी, जबरदस्तीने पळवणे असे प्रकारही समोर आल्याची माहिती पोलिसांच्या मिसिंग पथकातील अधिकाऱ्यांनी दिली. अशी प्रकरणे पोलिस अत्यंत गांभीर्याने तपासतात.
सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रॅकिंग, स्थानिक लोकांची माहिती यांच्या मदतीने पोलिस शोधकार्य करतात. आतापर्यंत 600 हून अधिक मुले शोधून काढली आहेत. तरीही नव्या तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने पोलिसांवर ताण वाढल्याची माहिती मिसिंग सेलमधील कर्मचारी राजेश पांडे यांनी दिली.
पालकांनी मुलांच्या वागण्यात अचानक आलेला बदल, सोशल मीडियावरील हालचाली यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मूल अचानक गायब झाले तर एक मिनिटही वाया न घालवता तात्काळे पोलिसांत तक्रार नोंदवावी. शाळांनीही मुलांच्या मानसिक स्थितीकडे लक्ष द्यावे. ही फक्त पोलिसांची नव्हे, आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.
तुम्हाला एखादे बेपत्ता मूल सापडले तर लगेच 100 किंवा 112 वर त्वरित फोन करा.अल्पवयीन असल्यास चाइल्डलाइन 1098 वर संपर्क साधा. जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जा. trackthemissingchild.gov.in या सरकारी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा. लवकर तक्रार केली तर मूल लवकर सापडण्याची शक्यता खूप वाढते. मुलांचे रक्षण ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
उत्तर : जून ते ६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबईतून ३७० हून अधिक मुले-मुली बेपत्ता झाली आहेत. त्यातील २६८ हून अधिक म्हणजे सुमारे ७२ टक्के मुली आहेत. दर महिन्याला सरासरी ५५-६० मुले गायब होत आहेत.
उत्तर : बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुली मैत्रिणींसोबत फिरायला जातात किंवा प्रेमप्रकरणातून घर सोडतात. पण काही गंभीर प्रकरणेही आहेत जसे मानव तस्करी, जबरदस्तीने पळवणे. अशी प्रकरणे पोलिस अतिशय गांभीर्याने तपासतात.
उत्तर : एक मिनिटही वाया न घालवता ताबडतोब १०० किंवा ११२ वर पोलिस कंट्रोल रूमला फोन करा
अल्पवयीन असल्यास चाइल्डलाइन १०९८ वर संपर्क साधा
जवळच्या पोलिस ठाण्यात जा
trackthemissingchild.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा
लवकर तक्रार केली तर मूल लवकर सापडण्याची शक्यता खूप जास्त असते.