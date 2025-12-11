English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई नाही राहिली सुरक्षित? कुठे गायब झाल्या 268 मुली? आकडे ऐकून बसेल हादरा!

Mumbai Girls Disappeared: मुंबईतून मुली बेपत्ता झाल्याचा प्रकार घडलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 11, 2025, 02:12 PM IST
मुंबई नाही राहिली सुरक्षित? कुठे गायब झाल्या 268 मुली? आकडे ऐकून बसेल हादरा!
मुली बेपत्ता

Mumbai Girls Disappeared: मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. बाहेरच्या राज्यातून मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत होऊन स्थायिक होतात. मुंबईत राहण्याची सुरक्षितता हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. पण याच मुंबईतून धक्कादायक बातमी समोर येतेय. येथून मुली बेपत्ता झाल्याचा प्रकार घडलाय. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय नेमकं प्रकरण?

जून ते 6 डिसेंबर 2025 या सहा-सात महिन्यांत 370 हून अधिक मुले-मुली बेपत्ता झाली आहेत. यातल्या 268 पेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास 72 टक्के मुली आहेत. म्हणजे दर महिन्याला सरासरी 55 ते 60 मुले घर सोडून जात आहेत किंवा गायब होत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात तर सर्वाधिक 70 प्रकरणे नोंदवली गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुली का पळून जातात किंवा बेपत्ता होतात?

बहुतेक मुली मैत्रिणींसोबत फिरायला जातात सांगून घर सोडतात किंवा प्रेमात पडून घर सोडतात. पण काही प्रकरणे अत्यंत गंभीर असतात. यामध्ये मानव तस्करी, जबरदस्तीने पळवणे असे प्रकारही समोर आल्याची माहिती पोलिसांच्या मिसिंग पथकातील अधिकाऱ्यांनी दिली. अशी प्रकरणे पोलिस अत्यंत गांभीर्याने तपासतात.

पोलीस कसा शोध घेतात?

सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रॅकिंग, स्थानिक लोकांची माहिती यांच्या मदतीने पोलिस शोधकार्य करतात. आतापर्यंत 600 हून अधिक मुले शोधून काढली आहेत. तरीही नव्या तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने पोलिसांवर ताण वाढल्याची माहिती मिसिंग सेलमधील कर्मचारी राजेश पांडे यांनी दिली. 

पालक, शाळा आणि समाजाची जबाबदारी

पालकांनी मुलांच्या वागण्यात अचानक आलेला बदल, सोशल मीडियावरील हालचाली यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मूल अचानक गायब झाले तर एक मिनिटही वाया न घालवता तात्काळे पोलिसांत तक्रार नोंदवावी. शाळांनीही मुलांच्या मानसिक स्थितीकडे लक्ष द्यावे. ही फक्त पोलिसांची नव्हे, आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

बेपत्ता मूल सापडले नाही तर काय करावे?

तुम्हाला एखादे बेपत्ता मूल सापडले तर लगेच 100 किंवा 112 वर त्वरित फोन करा.अल्पवयीन असल्यास चाइल्डलाइन 1098 वर संपर्क साधा. जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जा. trackthemissingchild.gov.in या सरकारी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा. लवकर तक्रार केली तर मूल लवकर सापडण्याची शक्यता खूप वाढते. मुलांचे रक्षण ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

FAQ

१. प्रश्न : मुंबईत किती अल्पवयीन मुले-मुली गायब झाली आहेत?

उत्तर : जून ते ६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबईतून ३७० हून अधिक मुले-मुली बेपत्ता झाली आहेत. त्यातील २६८ हून अधिक म्हणजे सुमारे ७२ टक्के मुली आहेत. दर महिन्याला सरासरी ५५-६० मुले गायब होत आहेत.

२. प्रश्न : मुली का घर सोडून जातात किंवा बेपत्ता होतात?

उत्तर : बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुली मैत्रिणींसोबत फिरायला जातात किंवा प्रेमप्रकरणातून घर सोडतात. पण काही गंभीर प्रकरणेही आहेत जसे मानव तस्करी, जबरदस्तीने पळवणे. अशी प्रकरणे पोलिस अतिशय गांभीर्याने तपासतात.

३. प्रश्न : मूल अचानक गायब झाले तर लगेच काय करावे?

उत्तर : एक मिनिटही वाया न घालवता ताबडतोब  १०० किंवा ११२ वर पोलिस कंट्रोल रूमला फोन करा  
अल्पवयीन असल्यास चाइल्डलाइन १०९८ वर संपर्क साधा  
जवळच्या पोलिस ठाण्यात जा  
trackthemissingchild.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा
लवकर तक्रार केली तर मूल लवकर सापडण्याची शक्यता खूप जास्त असते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mumbai policeMumbai newsMumbaigirls missing from mumbaiमुंबई पोलीस

इतर बातम्या

काका नव्हे मित्र! अमित ठाकरेंच्या मुलाची आदित्य ठाकरेंशी जम...

महाराष्ट्र बातम्या