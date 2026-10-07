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डेंजर बातमी! उन्हामुळे मध्ये रेल्वेच्या मार्गावर Emergency; सगळ्या लोकल, एक्स्प्रेस 15 मिनिटं आहेत तिथेच थांबल्या, कारण...

मुंबईमधील वाढत्या उष्णतेचा फटका लोकल ट्रेन सेवेला बसला आहे. नेमकं मंगळवारी दुपारी घडलं काय? रेल्वे प्रशासनाने काय केलं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 09:54 AM IST
डेंजर बातमी! उन्हामुळे मध्ये रेल्वेच्या मार्गावर Emergency; सगळ्या लोकल, एक्स्प्रेस 15 मिनिटं आहेत तिथेच थांबल्या, कारण...
Image Credit: प्रशासनाने तातडीने घेतला निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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