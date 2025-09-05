'... तर एक कोटी लोक ठार होतील,' मुंबई पोलिसांना Whatsapp मेसेज; 14 दहशतवादी भारतात शिरल्याचा दावा

Mumbai Threat Message: मुंबईत सध्या अनंत चतुर्दशीसाठी पोलीस कसून तयारी करत असून, संपूर्ण शहरात कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात येणार आहे. गणेश विसर्जनाला कोणतंही गालबोट लागू नये यासाठी मुंबई शहरात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असणार आहे. यादरम्यान मुंबई पोलिसांनी धमकीचा मेसेज मिळाला आहे. डझनभर बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी देणारा व्हॉट्सअप मेसेज मिळाल्यानंतर मुंबई पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. धमकीच्या या मेसेजमध्ये 34 वाहनांमध्ये 'मानवी बॉम्ब' पेरण्यात आले असून, त्यामुळे संपूर्ण शहर हादरेल असा दावा करण्यात आला आहे.
मुंबई वाहतूक पोलीस कंट्रोल रुमच्या व्हॉट्सअप हेल्पलाईवर धमकीचा हा संदेश आला. व्हॉट्सअप मेसेज पाठवणाऱ्याने स्वतःची ओळख 'लष्कर-ए-जिहादी' अशी करून दिली आहे. तसंच 14 पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसले आहेत असाही दावा केला. या स्फोटासाठी सुमारे ४०० किलो आरडीएक्स वापरला जाईल, जो १ कोटी लोकांचा जीव घेऊ शकतो असं धमकीत म्हटलं आहे.
"आमचे सुरक्षा दल कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यास सज्ज आहे. आम्ही सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सुरक्षा उपाययोजना करत आहोत. आम्ही पार्किंगपासून ते तळघरापर्यंत सर्व ठिकाणांची तपासणी करत आहोत. एकही जागा दुर्लक्षित ठेवण्यात आलेली नाही," असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पत्रकार परिषदेत सांगितलें. पोलिसांनी लोकांना अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहनही केलं आहे.
गणेशोत्सव आणि ईद-ए-मिलादच्या धर्तीवर मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत शहरातील कायदा आणि सुव्यस्थेसंदर्भात माहिती दिली. मुंबई पोलिसांच्या सह पोलीस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांनी मुंबई पोलिसांची तयारी कशी असणार यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला.
सह पोलिस आयुक्त कायदा व सुव्यवस्था सत्यनारायण याांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत गणपती विसर्जनाच्या धर्तीवर पोलीस दल आणि वाहतूक पोलिसांनी जय्यत तयारी केली आहे. शहरातील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर दीड ते दोन लाख घरगुती गणपती आणि सार्वजनिक गणपती मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्या धर्तीवर चौपाटीवर BMC आणि सामाजिक संस्थांची CCTV ची नजर असणार आहे.
गणपती विसर्जनाच्या निमित्तानं शहरात 40 डीसीपी, 3 हजार अधिकारी, 13 हजार कर्मचारी तैनात असतील. तर प्रत्येक घडामोडीवर 10 हजार CCTV ची नजर असेल. शहरात प्रामुख्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी 'दंगा काबू पथक', SRP MSF तैनात असेल. तर विविध ठिकाणी वैद्यकीय सेवा दलही उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहेत.
FAQ
1) मुंबई पोलिसांनी गणेश विसर्जनासाठी कोणत्या सुरक्षाव्यवस्था केल्या आहेत?
21,000 पोलिस कर्मचारी: 12 अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, 40 उपायुक्त, 61 सहाय्यक आयुक्त, 3,000 अधिकारी आणि 18,000 कॉन्स्टेबल्स यांचा समावेश आहे.
AI आणि ड्रोनचा वापर: प्रथमच, मुंबई पोलिस रस्ते व्यवस्थापन आणि ट्रॅफिक अद्यतनांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करत आहेत. ड्रोन्सद्वारे गर्दीचे निरीक्षण केले जाईल.
CCTV आणि सुरक्षा यंत्रणा: शहरात 10,000 CCTV कॅमेरे आणि 14 राज्य राखीव पोलिस दल (SRPF) आणि 4 केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) कंपन्या तैनात आहेत.
बॉम्ब शोध आणि नाशक पथके (BDDS): संभाव्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी तयार.
नाकाबंदी आणि तपासणी: हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस आणि संशयास्पद वाहनांची तपासणी होत आहे.
2) गणेश विसर्जनासाठी BMC ने कोणत्या सुविधा पुरवल्या आहेत?
290 कृत्रिम तलाव: पर्यावरण संरक्षणासाठी 70 नैसर्गिक विसर्जन स्थळांबरोबरच 290 कृत्रिम तलाव उभारले आहेत.
2,178 जीवरक्षक आणि 56 मोटरबोट्स: गिरगाव, जूहू, दादर, वर्सोवा यासारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षेसाठी तैनात.
वैद्यकीय सुविधा: 236 प्रथमोपचार केंद्रे आणि 115 रुग्णवाहिका तैनात.
नर्मalya संकलन: 594 नर्मalya कलश आणि 307 वाहने फुलांचा कचरा गोळा करण्यासाठी.
प्रकाश आणि स्वच्छता: 6,188 फ्लडलाइट्स, 138 सर्चलाइट्स आणि 197 तात्पुरती शौचालये उपलब्ध
3) गणेश विसर्जनासाठी ट्रॅफिक व्यवस्थापन कसे असेल?
रस्ते बंदी: गिरगाव चौपाटी, जूहू, दादर, मालाड, वर्सोवा, पवई यासारख्या विसर्जन स्थळांजवळ 'नो-पार्किंग' झोन लागू.
रेल्वे ओव्हरब्रिज (ROB) निर्बंध: घाटकोपर, करी रोड, बायकुला, मरीन लाइन्स, दादर तिलक ROB वर एकावेळी फक्त 100 लोकांना परवानगी. नाचणे आणि लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी.
वाहतूक मार्गदर्शन: मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांनी वैकल्पिक मार्ग सुचवले असून, @MTPHereToHelp
या X हँडलवर आणि मुंबई ट्रॅफिक पोलिस वेबसाइटवर थेट अद्यतने उपलब्ध आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक: कोस्टल रोड 24 तास खुली राहील. लोकांना लोकल ट्रेन आणि BEST बसेस वापरण्याचे आवाहन.