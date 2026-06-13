Mumbai School:शाळा सुरु होण्याआधीच पालकांचं टेन्शन वाढलं;परळ, ताडदेव, वडाळ्यात शाळांवर होणार कारवाई!

Mumbai School: विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने दक्षिण मुंबईतील काही शाळांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. तपासणीत अनेक शाळा आणि काही वर्ग आवश्यक शासकीय मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच अनधिकृतपणे सुरू असलेले वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शिक्षण निरीक्षकांनी दिले आहेत.
शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आवश्यक मंजुरीशिवाय कार्यरत असल्याचे आढळून आले. यामध्ये क्रॉफर्ड मार्केट येथील मदनी हायस्कूल, ताडदेवमधील युसुफ मेहर अली हायस्कूल, धारावीतील मदर तेरेसा हायस्कूल आणि गणेश विद्यामंदिर, तसेच वडाळा पूर्व येथील ऑक्झिलम इंटरनॅशनल स्कूल आणि गोपालराव देशमुख मार्गावरील फिनलँड इंटरनॅशनल स्कूल यांचा समावेश आहे. या शाळांकडे संबंधित वर्गांसाठी आवश्यक मान्यता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केवळ शाळाच नव्हे तर काही संस्थांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक वर्ग सुरू केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. मशीद बंदर परिसरातील मोहम्मदीया हायस्कूलमध्ये सहावी ते आठवीचे वर्ग सुरू असल्याचे आढळले. मात्र या शाळेला फक्त पहिली ते पाचवी आणि नववी-दहावीपर्यंतच मान्यता आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वर्ग बेकायदेशीर ठरत असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
परळ येथील गोल्डन स्पायरल हायस्कूलमध्ये देखील मोठा नियमभंग आढळून आला. या शाळेला पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या वर्गांचीच अधिकृत परवानगी असताना सहावी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग चालविले जात असल्याचे निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शैक्षणिक नोंदी आणि भविष्यातील प्रमाणपत्रांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण विभागाच्या मते, मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळा किंवा वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका असतो. अशा संस्थांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश, परीक्षा किंवा प्रमाणपत्रांबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षण निरीक्षकांनी पालकांना प्रवेश घेण्यापूर्वी शाळेची शासकीय मान्यता तपासण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ आकर्षक सुविधा किंवा जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता शाळेची अधिकृत कागदपत्रे आणि मान्यता क्रमांक पडताळणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित राहू शकते.