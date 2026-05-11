Paydhuni Case : डोकाडिया कुटुंबातील मृतांच्या शरीरात सापडलं 'फॉस्फीन गॅस', कलिंगडामुळे नेमकं काय झालं?

Mumbai Watermelon Biryani Death Case : मुंबईतील पायधुनीतील डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांच्या मृत्यूचं गूढ दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंबातील मृतांच्या शरीरात सापडलं फॉस्फीन गॅस. या गॅसमुळे शरीरात नेमकं काय घडलं? कलिंगडाची यामध्ये काय होती भूमिका?
मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया या चौकोनी कुटुंबातील सदस्यांचा एकाच दिवशी मृत्यू झाला. उंदीर मारण्याचं औषधामुळे या कुटुंबाचं निधन झाल्याच निष्पन्न झालं. पायधूनी प्रकरणातील डोकाडिया परिवाराचा मृत्यू फॉस्फीन गॅसमुळे, सूत्रांची माहिती मिळाली. आता असा प्रश्न औषधातील विषारी फॉस्फीन गॅसमुळे शरीरात नेमकी काय प्रतिक्रिया होते. तसेच या चौघांनी आपलं जीवन संपवलं की त्यांचा कुणी घातपात केला? नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांच्या शरीरात आणि कलिंगडामध्ये झिंक फॉस्फाईड आढळलं होतं. फॉस्फाईड हा अत्यंत घातक विषारी घटक मानला जातो. शरीरात झिंक फॉस्फाईड गेल्यानंतर पोटातील ऍसिडसोबत त्याची रासायनिक प्रक्रिया होऊन फॉसफिन गॅस तयार झाला. हा फॉसफिन गॅस शरीरातील पेशींवर आणि श्वसन प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम करतो. हा गॅस फुफुसांमध्ये गेल्याने मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. श्वास घेण्यास त्रास, अवयव निकामी होणे आणि अखेरीस मृत्यू ओढवू शकतो. हीच प्रक्रिया डोकाडिया परिवारासोबत झाल्याची माहिती मिळत आहे.
दक्षिण मुंबईतील पायधुनी येथे राहणारे अब्दुल्ला डोकाडिया (44), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आणि मुली आयेशा (16) व झैनब (13) यांचा 26 एप्रिल रोजी संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, या कुटुंबाने यापूर्वी नातेवाईकांसोबत चिकन बिर्याणी खाल्ली होती आणि पाहुणे निघून गेल्यानंतर चौघांनी टरबूज खाल्ले. काही तासांतच त्यांची प्रकृती खालावली आणि 12 तासांच्या आत त्यांचा मृत्यू झाला.
उंदीर मारण्याचे औषध बाजारात सहज उपलब्ध होतात. महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यातील फॉस्फीन गॅस तयार होऊन हृदय, किडनी तसेच श्वसनसंस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. यामुळे मृत्यूचा धोका वाढतो. याचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याने लहान मुलीचा सर्वात आधी मृत्यू झाला. अन् डोकाडिया कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्त अब्दुल्ला यांचा सर्वात शेवटी मृत्यू झाला.