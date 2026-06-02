वांद्रे 'गरीब नगर' कारवाईचा बदला घेण्यासाठी मुंबई पोलीस अन् सुरक्षा दल टार्गेटवर; दहशतवाद्यांनी आखलेला हादरवणारा प्लॅन

Mumbai Crime : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथील क्रेन ऑपरेटर तौकीर शेख आणि कुर्ला येथील नेहरू नगरमधील वर्मा चाळीत राहणारा अरबाज साजिद मेहबूब शेख उर्फ अरबाज खान पोलिसांनी अटक केली. तौकीर आणि अरबाज यांच्या चौकशीमध्ये धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. त्यांनी मुंबईवरील हल्ल्याबद्दलचा सर्व प्लॅन सांगितला. मुंबई पोलिसांच्या जवानांवर ग्रेनेडने हल्ला करण्याचा त्यांचा कट होता. यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार होतं. इतकंच नव्हं तर पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी त्यांना दिल्लीतील एका पोलीस ठाण्यावर बॉम्ब हल्ला करण्यासाठी नेमलं होतं. त्यासाठी त्यांना ट्रेंनिंग देण्यात येत होतं. हे प्रशिक्षण पाकिस्तानातील एका गुप्त ठिकाणी, डी-कंपनीचा शूटर मुन्ना झिंगाडा आणि गुंड शहजाद भट्टी यांच्या निर्देशानुसार देण्यात येतं होतं. पण प्रशिक्षण घेण्यासाठी नेपाळमार्गे पाकिस्तानला जाण्यापूर्वीच, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाने त्यांना अटक करुन हा कट उधळून लावला आहे.
पोलीस सूत्रांनी सांगितलं की, दोन वेगळा शहरातून अटक झाली असली तरी तौकीर आणि अरबाज एकमेकांना चांगले ओळखत होते. कारण मुंब्राला जाण्यापूर्वी तौकीरसुद्धा कुर्ल्यामध्येच राहत होता हे तपासात उघड झालं आहे. पण पुढे लग्न झाल्यावर तो मुंब्राला स्थायिक झाला होता अशी चौकशीत समोर आलंय. पोलिसांनी या दोघांसोबत पुण्यातील विजय शूटर उर्फ विजय डॉनसह इतर सहा संशयितांनाही गजाआड घेतलंय.
पोलिसांनी तौकीर शेखची मावशी शेर बानो यांची चौकशी केली. या चौकशीत सांगितलं की, तौकीर हा निर्दोष असून त्याला फक्त अमली पदार्थांचे व्यसन आहे. तिने सांगितलं की, कुर्ल्यातील उझैफाने याचा गैरफायदा घेतल्या असून त्याला ऑनलाइन 21000 हजार पाठवण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. त्याने ज्या व्यक्तीकडून पैसे घेतलं ती व्यक्ती एका दहशतवादी संघटनेशी संबंधित आहे. पण याबद्दल तौकीरला कल्पना नव्हती, असं मावशीने सांगितलं. पैसे मिळाल्यानंतर तौकीरने आपले बँक खातेसुद्धा बंद केलं होतं.
तर आरोपी अरबाजचे मामा सलमान शेखने पोलिसांना सांगितलं की, साजिदलाही 25000 हजार मिळाले होतं. तो अमली पदार्थांच्या आहारी गेला होता त्यामुळे त्याच्यावर व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार तो घेत होता.
मामा सलमानच्या म्हणण्यानुसार, मुलांना जाळ्यात अडवण्यासाठी नेटवर्कमधील मुख्य संशयित उझैफा नावाचा एक तरुण असल्याचे सांगितलं. या व्यक्तीने अरबाजला ऑनलाइन पैसे पाठवले होते. उझैफा अरबाजसारख्या निष्पाप मुलांना पैशांचे आमिष दाखवून अवैध कामांमध्ये ओढत होता, असं त्यांनी सांगितलं आहे. मोठ्या रक्कमेच्या आमिषाला बळी पडून ही मुले दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात अडकली, असा दावा नातेवाईकांनी केला आहे.
गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात तळागाळाच्या स्तरावर डी-कंपनी आणि भट्टी गँगचे जाळे मजबूत करण्याची जबाबदारी उझैफावर देण्यात आली होती. यासाठी त्याला 500 हून अधिक तरुणांची भरती करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या उद्देशाने, उझैफा पाकिस्तानी सूत्रधारांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होता पण सध्या उझैफा फरार आहे. तो नेपाळ मार्गे फरार झाल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्य गुप्तचर विभाग आणि दहशतवादविरोधी पथकाने मुंबईतील वांद्रे, कुर्ला, मालवणी, शिवाजी नगर आणि मुंब्रा-कौसा या भागांमध्ये झाडाझडती घेत आहेत. त्यासोबतच पुण्यातील काही भागांमध्ये छापेमारी करण्यात येत आहे. हे छापे अजूनही सुरू असून चौकशीसाठी डझनहून अधिक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.