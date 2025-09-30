English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Police Guidline: दसरा आणि नवरात्रीसाठी मुंबई पोलिसांनी काही गाईडलाइन जारी केल्या आहेत. काय आहेत या गाईडलाइन, जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 30, 2025, 07:01 AM IST
विसर्जनानंतर समुद्रावर वाहून आलेल्या देवीच्या मूर्तींचे व्हिडिओ, फोटो काढाल तर खबरदार...; मुंबई पोलिसांचा इशारा
Mumbai police guidelines for Dussehra and Diwali focus on public safety

Mumbai Police Guidline:  दसरा-दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. दसऱ्याच्या खरेदीसाठी अनेक जण घराबाहेर पडतात. त्या पार्श्वभूमीवर नवरात्र, दिवाळीसाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी सोमवारपासून पुढील दोन महिन्यांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. 

या आदेशानुसार देवीच्या मूर्ती विसर्जनानंतर समुद्रकिनारी वाहून आलेल्या मूर्तींचे अवशेष फोटो किंवा व्हिडिओ स्वरुपात चित्रित करुन ते सोशल मीडियावर शेअर करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व आजूबाजूच्या परिसरात हायराइज फटाके, लेझर बीम, पतंग, फुगे सोडणे, प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तूंच्या वापरास बंदी घातली आहे.

फुगे सोडणे, पॅराग्लायडिंग यामुळं व्यावसायिक विमानांच्या तक्रारी दळणवळणात अडथळे निर्माण होत असल्याने पुढील दोन महिने यावर बंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने पोलिस आयुक्तालयाने आदेश जारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्यास त्याबाबतची माहिती नजीकच्या पोलिस ठाण्यात किंवा पोलीस नियंत्रण कक्षास कळवावी, असं अवाहन पोलिस प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. 

आवाज मध्यरात्रीपर्यंत

नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर आणि उपनगरांत 29 ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत रात्री 12 वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयीचे आदेश शनिवारी प्रसृत केले. या तीन दिवसांमध्ये सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकांचा वापर करता येईल. या दरम्यान ध्वनिमर्यादेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक आदेशांचे पालन करणेही आवश्यक आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शांतता क्षेत्रात ही परवानगी लागू होणार नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी म्हटले आहे.

कधी आहे दसरा?

हिंदू पंचांगानुसार अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्ष दशमी तिथी 1 ऑक्टोबर 2025 ला संध्याकाळी 07:01 वाजेपासून 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 07:10 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार दसरा 2 ऑक्टोबरला साजरा करण्यात येणार आहे. 

FAQ

दसरा कधी साजरा केला जाईल?

मुंबई पोलिसांनी कोणते प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत?

नवरात्र आणि दिवाळीसाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी सोमवारपासून (३० सप्टेंबर २०२५ पासून) पुढील दोन महिन्यांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. यात मूर्ती विसर्जनानंतर अवशेषांचे फोटो/व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यास बंदी, विमानतळाजवळ हायराइज फटाके, लेझर बीम, पतंग, फुगे सोडणे यावर बंदी, तसेच फुगे सोडणे आणि पॅराग्लायडिंगवर बंदी समाविष्ट आहे.

फुगे सोडणे आणि पॅराग्लायडिंगवर बंदी का?

फुगे सोडणे आणि पॅराग्लायडिंग यामुळे व्यावसायिक विमानांच्या तक्रारी दळणवळणात अडथळे निर्माण होत असल्याने पुढील दोन महिने यावर बंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने पोलिस आयुक्तालयाने हे आदेश जारी केले आहेत.

