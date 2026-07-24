Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /दादरमध्ये महिलेसोबत पोलिसाचं धक्कादायक कृत्य; याला सस्पेंड करुन तरुंगात टाका, फडणवीसांकडे मागणी! हादरवणारा Video

दादरमध्ये महिलेसोबत पोलिसाचं धक्कादायक कृत्य; 'याला सस्पेंड करुन तरुंगात टाका', फडणवीसांकडे मागणी! हादरवणारा Video

दादरमधील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यानचा हा हादरवणारा व्हिडीओ समोर आला असून व्हिडीओ पाहून आमदार, खासदारानेही संताप व्यक्त केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:02 AM IST
दादरमध्ये महिलेसोबत पोलिसाचं धक्कादायक कृत्य; 'याला सस्पेंड करुन तरुंगात टाका', फडणवीसांकडे मागणी! हादरवणारा Video
Image Credit: या व्हिडीओवर आमदार, खासदार झाले व्यक्त

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दादरमध्ये महिलेसोबत पोलिसाचं धक्कादायक कृत्य; 'याला सस्पेंड करुन तरुंगात टाका', फडणवीसांकडे मागणी! हादरवणारा Video
mumbai police1 min ago
2
Petrol Diesel Price Today16 min ago
3
sonam wangchuk39 min ago
4
maharashtra weather today54 min ago
5
Maharashtra breaking news1 hr ago