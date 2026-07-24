दादरमध्ये महिलेसोबत पोलिसाचं धक्कादायक कृत्य; 'याला सस्पेंड करुन तरुंगात टाका', फडणवीसांकडे मागणी! हादरवणारा Video

मुंबईमध्ये सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यानचा मुंबई पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना धमकावल्याचा व्हिडीओ चर्चेत असतानाच याच आंदोलनामधील अजून एक हादरवून सोडणारा व्हिडीओ समोर आला आहे. दादरमधील शिवाजीपार्क येथील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांकडून घोषणाबाजी सुरु असतानाच अचानक साध्या वेशातील पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांची धरपकड करण्याचा प्रयत्न केला. या साऱ्या गोंधळामध्ये या अधिकाऱ्याने एका महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा दावा या व्हिडीओच्या माध्यमातून केला जात असून थेट राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये टॅग करुन आमदार रोहित पवार यांनी तक्रार केली आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये महिला आंदोलक घोषणाबाजी करत असतानाच अचानक फुटपाथच्या बाजूला असलेल्या लाल रंगाच्या मोठ्या विजेच्या पेटीमागून एक पुरुष पोलीस अधिकारी पाठमोऱ्या उभ्या असलेल्या महिलेच्या खांद्यावर हात टाकतो. हा अधिकारी या महिलेच्या पुढे उभ्या असलेल्या पुरुषाला पकडण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र झटापटीदरम्यान तो या महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून पोलीस कारवाईची ही कोणती पद्धत आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या वादामध्ये आता रोहित पवारांनी उडी घेत थेट फडणवीसांकडे तक्रार करताना कठोर शब्दांमध्ये आपला संताप व्यक्त केला आहे.
"हा व्हिडिओ बघून डोक्याची तिडीक उठली. कोण आहे नराधम? याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत हा किती किळसवाण कृत्य करतोय. हा पोलीस असेल तर पहिले याला निलंबित नाही तर पोलीस दलातून बडतर्फ करा आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून गजाआड करा. एक वेगळी प्रतिष्ठा असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला लागलेली ही कीड आहे," असं रोहित पवारांनी हा व्हिडीओ पोस्ट करत म्हटलं आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांना टॅग केलं आहे.
हा व्हिडिओ बघून डोक्याची तिडीक उठली. कोण आहे नराधम?— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 23, 2026
याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत हा किती किळसवाण कृत्य करतोय. हा पोलीस असेल तर पहिले याला निलंबित नाही तर पोलीस दलातून बडतर्फ करा.. आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून गजाआड करा.
एक वेगळी प्रतिष्ठा असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला… pic.twitter.com/LsvEhwALzT
केवळ रोहित पवारच नाही काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही फडणवीसांना टॅग करत असली कारवाई कधीच मान्य करता येणार नाही असं म्हटलं आहे. "मुंबई पोलीसांचे हे असे कसे वागणे आहे? एक पुरुष पोलीस अधिकारी एका तरुण महिला आंदोलकाशी अशा प्रकारे धक्काबुक्की का करत आहे? तो आपल्या महिला सहकाऱ्यांना हे काम का करू देत नाहीये? त्याच्यावर काय कारवाई केली जाईल? हे अजिबात खपवून घेण्यासारखे नाही," असं म्हणत वर्षा गायकवाड यांनी फडणवीसांना टॅग केलं आहे.
आता या पोलीस अधिकाऱ्यावर नेमकी काय कारवाई केली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.