/मुंबई पोलीस दलात मोठा पगार घोटाळा, बनावट कर्मचाऱ्यांच्या नावावर चालायचा धक्कादायक प्रकार, ऐकून बसेल धक्का!

मुंबई पोलिस दलात तब्बल 6.41 कोटी रुपयांच्या वेतन घोटाळ्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. बनावट पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या नावावर किंवा वेतन नोंदींमध्ये फेरफार करून अनेक वर्षे सरकारी निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा प्राथमिक तपासात संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) तपास सुरू आहे. या प्रकारामुळे पोलिस दलातील आर्थिक नियंत्रण आणि लेखापरीक्षण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
काही संशयितांनी वेतन प्रणालीत फेरफार करून अस्तित्वात नसलेल्या किंवा अनधिकृत नोंदींच्या आधारे पगार काढल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहारातून सरकारी तिजोरीला 6.41 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा कालावधी आणि किती कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींमध्ये बदल करण्यात आला, याचा तपशील तपासातून समोर येत आहे.
या प्रकरणात पाच संशयितांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने वेतनाशी संबंधित कागदपत्रे, बँक व्यवहार, डिजिटल नोंदी आणि अधिकृत मंजुरींची तपासणी सुरू केली आहे. या गैरव्यवहारात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
या घोटाळ्यामुळे पोलिस दलाच्या वेतन वितरण व्यवस्थेतील सुरक्षेतील उणिवा समोर आल्या आहेत. वेतन मंजुरी, कर्मचारी पडताळणी आणि लेखापरीक्षण प्रक्रियेत अधिक मजबूत यंत्रणा आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल पडताळणी आणि नियमित ऑडिटवर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मंजूर होणारा निधी चुकीच्या पद्धतीने वळवला गेल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, दुर्लक्ष किंवा संगनमत आढळल्यास कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण आर्थिक साखळी उघड होण्याची शक्यता आहे.
चौकशीदरम्यान मागील काही वर्षांतील वेतन वितरणाची सविस्तर पडताळणी केली जात आहे. बँक खात्यांमधील व्यवहार, वेतन मंजुरीची प्रक्रिया, कर्मचारी नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक परीक्षण करण्यात येणार आहे. तपासातून आणखी आर्थिक गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या घटनेनंतर पोलिस दलातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नवीन उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. नियमित अंतर्गत लेखापरीक्षण, डिजिटल पडताळणी, बायोमेट्रिक आधारित कर्मचारी नोंदणी आणि स्वयंचलित वेतन नियंत्रण प्रणाली यांसारख्या उपायांमुळे भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे रोखण्यास मदत होऊ शकते. या प्रकरणातील तपासाचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.