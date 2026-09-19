/IIT मध्ये स्वत:ला संपवणारा साहिल वाकोडे आहे तरी कोण? आई यवतमाळमधये शिक्षिका, वडील बँकेत अन्...; त्या दिवशी खोलीवर जाण्याआधी काय घडलं?

मुंबईच्या पवई आयआटीमधील साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी हॉस्टेलच्या रूमध्ये संध्याकाळच्या वेळेत टोकाचे पाऊल उचलले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार साहिलचा मृतदेह हा सध्या राजावाडी रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. साहिल वाकोडे हा एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागात दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. तर साहिल वाकोडे हा विदर्भातील यवतमाळचा रहिवासी आहे. साहिलने याच वर्षी जुलैमध्ये मुंबईतील पवई आयआयटीमध्ये प्रवेश घेतला होता. दरम्यान IT बॉम्बे विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी पवई पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार IIT मधील संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
साहिलची आई यवतमाळमध्ये शिक्षिका आहे. तर वडील हे बँक ऑफ महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. शुक्रवारी ही घटना समजल्यानंतर आई - वडील आणि काका मुंबईत आले आहेत. तरदुसरीकडे पोलिसांकडून साहिलच्या वडील आणि काकांची चौकशी करत आहेत. तसंच तपासाचा एक भाग म्हणून साहिलच्या मित्रांची आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची पोलीस चौकशी करत आहेत.
आयआयटी मुंबईत कॉलेजची मिड सेमिस्टर परीक्षा सुरु आहे. शुक्रवारी 18 सप्टेंबरला परीक्षेच्या दिवशी सकाळी साहिल मोबाईलवर ChatGPT चा वापर करताना रंगेहात पकडला गेला. साहिलने ChatGPT वर पेपर अपलोड करुन त्याचे उत्तर मागताना शिक्षकाने पाहिलं. त्यानंतर कॉलेजकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार साहिलच्या या कृत्यानंतर शिक्षक आणि विभाग प्रमुखांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्याच्याशी चर्चा केली आणि त्याला आश्वासनही दिलं होतं की, त्याच्या या कृतीचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता परीक्षा संपल्यानंतर साहिल आपल्या हॉस्टेलवरील रुममध्ये परत गेला. त्यानंतर संध्याकाळी सुमारास 7 वाजता साहिलचा मृतावस्थेत आढळला आहे.
दरम्यान या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून त्यांनी कॉलेज परिसरात आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनामागे कारण म्हणजे गेल्या सात महिन्यांमध्ये तीन विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे. दरम्यान साहिलच्या आईने माध्यमांशी बोलताना आरोप केला की, या लोकांनी माझ्या मुलाला टॉर्चर करुन मारलं. मला न्याय पाहिजे. मी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.