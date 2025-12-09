English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
''पी.डब्ल्यू.डी' मध्ये महा भ्रष्टाचार, पैसे घेताना...'; अंबादास दानवेंच्या कॅश बॉम्बनंतर संदीप देशपांडेंचा व्हिडीओ बॉम्ब

पी.डब्ल्यू.डीमध्ये कशाप्रकारे भ्रष्टाचार सुरु आहे, हे दाखवणारा एक व्हिडीओ मनसे नेते संदीप देशंपाडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 9, 2025, 11:09 AM IST
उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांच्या कॅश बॉम्बनंतर आता मनसे नेते संदीप देशपांडेंनी व्हिडीओ बॉम्ब टाकलाय. पी.डब्ल्यू.डी मधील भ्रष्टाचाराचा एक व्हिडीओ संदीप देशपांडे यांनी एक्सवरील अकाऊंटवर शेअर करत धक्कादायक आरोप केला आहे.

संदीप देशपांडे यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवरून याविषयीची एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या व्हिडीओमार्फत म्हटलंय की, योजना राबवायला सरकारकडे पैसे नाहीत, असं सांगितलं जातं पण योजनांच्या नावावर अधिकारी मात्र गब्बर आहेत. पी.डब्ल्यू.डीमधील महा भ्रष्टाचार असं लिहित त्यांनी अधिका-याचा लाच घेतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. 

नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे आणि मनसे नेते संदीप देशंपाडे यांचा कॅश बॉम्बचे व्हिडीओ शेअर करण्यात आली आहे. या दोन्ही व्हिडीओमध्ये कोणाचेही नाव घेण्यात आलेले नाही. पण विरोधपक्ष हिवाळी अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत.

 या व्हिडीओमध्ये एक अधिकारी एका व्यक्तीकडून पैशांच्या गड्ड्या बॅगेत ठेवताना दिसत आहे. मोठ्या मोठ्या पैशांच्या तीन गड्ड्या एक व्यक्ती अधिकाऱ्याला देत असून ते पैसे अधिकारी बॅगेत ठेवताना दिसत आहेत. 

संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत?

संदीप देशपांडे म्हणाले की, पी.डब्ल्यू.डी या विभागाच्या हाफकीन शाखेतील एक अभियंता या व्हिडीओमध्ये तु्म्ही लाच घेताना पाहू शकता. 2 लाख 80 हजार शासनाकडून निधी आणण्यासाठी कंत्राटदारांकडून पैसे घेतले जातात. कंत्राटदारांकडून काही ठराविक टक्केवारी घेतली जाते, असा आरोप संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे. एवढंच नाही तर निधी आणण्याचे, वर्क ऑर्डर काढणे आणि अंतिम बिलाची वेगवेगळी टक्केवारी घेण्यात येते, असा आरोपही त्यांनी केलाय. तसंच ते म्हणाले की, भ्रष्टाचाराच्या टक्केवारीत कंत्राटदारांची बोलीही लावतात, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. 

संदीप देशपांडे एवढ्यावरच थांबले नाही, ते म्हणाले की, आज पहिला व्हिडीओ समोर आणला असून दररोज असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे व्हिडीओ समोर आणले जातील. आज पैशांची लाच घेताना अभियंता विनोद धुमाळचा व्हिडीओ दाखवला आहे. तर उद्या वरिष्ठ अभियंत्याचा व्हिडीओ समोर आणणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून जाहीर केलं आहे. हा व्हिडीओ वरळीतील असून तिथले आमदार आदित्य ठाकरे असून त्यांनी हा मुद्दा हिवाळाी अधिवेशनात उचलावा अशी मागणी संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. 

