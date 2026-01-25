English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • पनवेल-कळंबोली दरम्यान गर्डर उभारणीसाठी शॅडो ब्लॉक; एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळांनाही फटका

पनवेल-कळंबोली दरम्यान गर्डर उभारणीसाठी 'शॅडो ब्लॉक'; एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळांनाही फटका

Mega Block: 110 मीटर लांबीच्या गर्डर उभारणीसाठी पनवेल-कळंबोलीदरम्यान 'शॅडो ब्लॉक' घेणयात येणार आहे. चौकमधील जीर्ण झालेले पादचारी पूलही या दरम्यान पाडले जाणार आहेत. यामुळे  एक्सप्रेस गाड्यांच्या  वेळांनाही फटका बसणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 25, 2026, 10:22 AM IST
पनवेल-कळंबोली दरम्यान गर्डर उभारणीसाठी 'शॅडो ब्लॉक'; एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळांनाही फटका

Railway Traffic Block : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन (DFCC) प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पनवेल-कळंबोली मार्गावर ११० मीटर लांबीच्या ओपन वेब गर्डर उभारणीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने काही वेळा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक्स घेतले आहेत. यामध्ये शॅडो ब्लॉकसाठीही तयारी करण्यात आलेली आहे. पनवेल स्थानकाच्या ६७/५५-५७ किमी दरम्यान सबवेच्या बांधकामासाठी चालू मार्गाखाली तात्पुरता स्टील गर्डर बसवण्याचे काम सुरू होईल. यासाठी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतले जातील. याच ठिकाणी पादचारी पूल बांधण्यासाठी गर्डर उभारणीचे काम करण्यात येणार आहे. याचसाथी, पनवेल-कर्जत विभागातील ८५/८-९ किमी दरम्यान असलेल्या जीर्ण झालेल्या चौकातील पादचारी पूल पाडण्यासाठीही ब्लॉक घेतला जाईल. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत माहिती दिली आहे. यामुळे रेल्वेवर कसा प्रभाव पडणार आहे हे जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉकचे वेळापत्रक

रविवार आणि सोमवार मध्यरात्री चार तासांचा ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक कळंबोली-पनवेल विभागात होईल, आणि त्याची वेळ रात्री १:२० ते ५:२० वाजेपर्यंत असणार आहे.

गाड्यांचा मार्ग बदल आणि रेग्युलेशन

या ब्लॉकमुळे काही एक्सप्रेस, मेल गाड्यांच्या मार्गात बदल होणार आहेत. खाली दिलेल्या गाड्यांचे मार्ग आणि वेळेतील बदल याबाबत माहिती दिली आहे:

गाडी क्रमांक २२१९३ : दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-वसई रोड मार्गे वळवली जाईल.

गाडी क्रमांक २०१२२ : मडगाव-जंक्शन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोकण कन्या एक्सप्रेस सोमटणे स्थानकावर ३:५२ ते ५:२० वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.

गाडी क्रमांक १२१३४ : मंगळुरू-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस आपटा स्थानकावर २:५० ते ५:१५ वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.

गाडी क्रमांक ११००४ : सावंतवाडी रोड दादर तुतारी एक्सप्रेस जिते स्थानकावर ४:१४ ते ५:१० वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.

गाडी क्रमांक १२६२० : मंगळुरू-लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई मत्स्यगंधा एक्सप्रेस पेण स्थानकावर ४:३२ ते ५:०५ वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.

गाडी क्रमांक १०१०३ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मडगाव मांडवी एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ८:२० वाजता सोडण्यात येईल.

गाडी उशीर होण्याची शक्यता

विभागातील गाड्यांचे रेग्युलेशन होण्यामुळे गाडी क्रमांक १७३१७ (हुबळी-दादर एक्सप्रेस) १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावेल.

प्रशासनाकडून पूर्वसूचना

ही सर्व कारवाई पंढरपूर, कळंबोली आणि पनवेलसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर होणार असून, रेल्वे प्रवाशांना याची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून अशा कार्यवाहीसाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी वेळापत्रकात बदल केले आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Panvel Kalamboli Routemumbai railwayspower blocks

इतर बातम्या

BMC Mayor : तडजोड नाहीच! 38 वर्षीय नगरसेविकेला मुंबईच्या मह...

मुंबई बातम्या