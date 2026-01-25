पनवेल-कळंबोली दरम्यान गर्डर उभारणीसाठी 'शॅडो ब्लॉक'; एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळांनाही फटका

Railway Traffic Block : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन (DFCC) प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पनवेल-कळंबोली मार्गावर ११० मीटर लांबीच्या ओपन वेब गर्डर उभारणीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने काही वेळा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक्स घेतले आहेत. यामध्ये शॅडो ब्लॉकसाठीही तयारी करण्यात आलेली आहे. पनवेल स्थानकाच्या ६७/५५-५७ किमी दरम्यान सबवेच्या बांधकामासाठी चालू मार्गाखाली तात्पुरता स्टील गर्डर बसवण्याचे काम सुरू होईल. यासाठी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतले जातील. याच ठिकाणी पादचारी पूल बांधण्यासाठी गर्डर उभारणीचे काम करण्यात येणार आहे. याचसाथी, पनवेल-कर्जत विभागातील ८५/८-९ किमी दरम्यान असलेल्या जीर्ण झालेल्या चौकातील पादचारी पूल पाडण्यासाठीही ब्लॉक घेतला जाईल. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत माहिती दिली आहे. यामुळे रेल्वेवर कसा प्रभाव पडणार आहे हे जाणून घेऊयात...
रविवार आणि सोमवार मध्यरात्री चार तासांचा ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक कळंबोली-पनवेल विभागात होईल, आणि त्याची वेळ रात्री १:२० ते ५:२० वाजेपर्यंत असणार आहे.
या ब्लॉकमुळे काही एक्सप्रेस, मेल गाड्यांच्या मार्गात बदल होणार आहेत. खाली दिलेल्या गाड्यांचे मार्ग आणि वेळेतील बदल याबाबत माहिती दिली आहे:
गाडी क्रमांक २२१९३ : दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-वसई रोड मार्गे वळवली जाईल.
गाडी क्रमांक २०१२२ : मडगाव-जंक्शन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोकण कन्या एक्सप्रेस सोमटणे स्थानकावर ३:५२ ते ५:२० वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.
गाडी क्रमांक १२१३४ : मंगळुरू-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस आपटा स्थानकावर २:५० ते ५:१५ वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.
गाडी क्रमांक ११००४ : सावंतवाडी रोड दादर तुतारी एक्सप्रेस जिते स्थानकावर ४:१४ ते ५:१० वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.
गाडी क्रमांक १२६२० : मंगळुरू-लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई मत्स्यगंधा एक्सप्रेस पेण स्थानकावर ४:३२ ते ५:०५ वाजेपर्यंत रेग्युलेट करण्यात येईल.
गाडी क्रमांक १०१०३ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मडगाव मांडवी एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ८:२० वाजता सोडण्यात येईल.
विभागातील गाड्यांचे रेग्युलेशन होण्यामुळे गाडी क्रमांक १७३१७ (हुबळी-दादर एक्सप्रेस) १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावेल.
ही सर्व कारवाई पंढरपूर, कळंबोली आणि पनवेलसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर होणार असून, रेल्वे प्रवाशांना याची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून अशा कार्यवाहीसाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी वेळापत्रकात बदल केले आहेत.