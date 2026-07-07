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मुंबईत वर्षभरातील 50 टक्के झाडे एकाच दिवसात पडली, असं का घडलं? आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण

गेल्या आठवडाभरापासून मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पहिल्याच पावसात अक्षरशः मुंबईची तुंबई झाली आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले होते. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:59 PM IST
मुंबईत वर्षभरातील 50 टक्के झाडे एकाच दिवसात पडली, असं का घडलं? आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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