मुंबईत वर्षभरातील 50 टक्के झाडे एकाच दिवसात पडली, असं का घडलं? आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण

गेल्या आठवडाभरापासून मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पहिल्याच पावसात अक्षरशः मुंबईची तुंबई झाली आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले होते. सलग चार दिवस मुंबईला रेड अलर्ट देण्यात आला होता. या काळात अनेक ठिकाणी झाड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. पण पहिल्याच पावसात मुंबईत इतकं पाणी का साचलं? याचे उत्तर मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहे. अश्विनी भिडे यांनी पत्रकार परिषद घेत मुंबईच्या पावसाच्या स्थितीची व घडलेल्या घटनाचा सविस्तर आढावा मांडला आहे.
जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळं एकाच दिवसात धरणक्षेत्रात 12 टक्के पाणीसाठा वाढला आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजूनही पाणीसाठा कमीच आहे. धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस होणे गरजेचे आहे. कारण एक टक्का पाणीसाठा वाढला तरी तो 3 दिवस पुरतो. 30 सप्टेंबरपर्यंत 100 टक्के पाणीसाठा होणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर पुढच्या मान्सूनपर्यंत पाणी पुरेल, अशी चिंता अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच, अलनिनोमुळं पावसाच्या चक्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळं पुन्हा काही दिवस कोरडे जाण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईत जास्त पाऊस पडला आहे. यावेळी 6 मेजर पंपींग स्टेशन, 10 मिनी पंपींग स्टेशन कार्यरत होते. तसंच, गेल्या दोन दिवसांत वाऱ्याचा वेग जास्त होता. 70 ते 80 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहत होते. त्याचबरोबर, भरती आणि मोठा पाऊस एकाचवेळी आल्याने नाले भरले आणि काही ठिकाणी पाणी तुंबलं. बांधकामांच्या साईट्समुळं अनेक ठिकाणी चॅनेल्स ब्लॉक होऊन पाणी तुंबले होते, असं अश्विनी भिडे यांनी म्हटलं आहे. तसंच,
गेल्या दोन दिवसांत वाऱ्याचा वेग जास्त 70 ते 80 किमी प्रतितास वेगाने वाहिले. त्यामुळं झाडांचं मोठं नुकसान झाले. एका वर्षात जितकी झाडं पडली त्याच्या 50 टक्के झाडं एका दिवसांत पडलीये. या पावसाळ्यात 833 झाडं पडलीयेत. 1138 झाडांच्या मोठ्या फांद्या पडल्यात, अशी आकडेवारी अश्विनी भिडे यांनी सांगितली आहे.