मुंबईकरांसाठी पुढचे काही तास धोक्याचे! आज रेड अलर्ट, 24 तासांत ढगांचा गडगडाटासह अतिमुसळधार पाऊस बरसणार

Mumbai Rain Update: मुंबईकरांची आजची सकाळदेखील धुक्याने व काळोख्या ढगांनी झाली. शनिवारपासून मुंबई, ठाणेय जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. दक्षिण मुंबईसह उपनगरात पावसाचा जोर वाढला आहे. पहाटेपासूनच मुंबईत मुसळधार पाऊस बरसतोय. हवामान विभागाने मुंबईत आज रेड अलर्ट जारी केला आहे.
सक्रिय मान्सून आणि कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे क्षेत्रामुळे राज्यभरात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबई, रायगड, नाशिक आणि पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिशय मुसळधार पाऊस (Extremely Heavy Rainfall) होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या भागात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे,
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथे येत्या 24 तासांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, रा्त्रीदेखील मुसळधार पाऊस होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळं गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असं अवाहन करण्यात येत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात आज साधारणतः आकाश ढगाळ राहील. तसंच जोरदार ते अतिजोरदार पावसासह ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह 40 ते 50 किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मुंबईत पावसाचा जोर वाढलाय. रात्रीपासून उपनगरांमध्येही पावसाची संततधार सुरु आहे. या पावसामुळे भांडुपमधील LBSरोडवर पाणी साचलंय. रविवारचा दिवस असल्यांन आज वाहनांची फारशी वर्दळ नाहीये. मात्र आज मुंबईत पावसाचा रेड अलर्ट दिल्यानं नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं असं आवाहन करण्यात आलंय.
आधीच अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बेजार असलेल्या राज्याला पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाने झोडपलंय. मराठवाड्यात तर आभाळ फाटल्यासारखी स्थिती आहे. उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची धुवांधार बॅटिंग सुरूच आहे. तर कोकणातही पावसाने पुन्हा जोर धरलाय. राज्यातील बहुतांश धरणं आधीच भरली असल्याने सुरू असलेल्या विसर्गामुळे पुराचे धोका अधिक गडद होत चाललाय.
धाराशिवमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाचा शाळांनाही मोठा फटका बसलाय. पावसामुळे जिल्ह्यातील 78 शाळांमधील 125 वर्गखोल्यांची पडझड झालीये. तर 130 शाळांमधील 387 वर्गखोल्यांचं नुकसान झालंय. 25 शाळांमध्ये पुराचं पाणी शिरलंय. त्यामुळे शालेय साहित्य तसंच पोषण आहार या पाण्यात भिजलाय. पुरामुळे तब्बल दोन कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलीये.