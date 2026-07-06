आज घरीच थांबा! मुंबईत पावसाचा रुद्रावतार, वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा

गेल्या आठवडाभरापासून मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर शनिवार- रविवारी दोन्ही दिवस पावसाने थैमान घातले होते. आज सोमवारीही हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. मात्र सकाळपासून कोसळणाऱ्या पावसानंतर मुंबईचा ऑरेंज अलर्ट आता रेड अलर्ट मध्ये बदलण्यात आला आहे. तसंच, अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या दरम्यान ताशी 80 ते 90 किमीच्या वेगाने वारे वाहणार आहेत. त्यामुळं नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे, असं अवाहन करण्यात येत आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा रेड अलर्ट जारी केला असून ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे. झाडे, जीर्ण इमारती, होर्डिंग्ज, विद्युत खांब तसेच इतर धोकादायक ठिकाणांपासून सुरक्षित अंतर राखावे. झाडांखाली वाहने उभी (Park) करण्याचे टाळावे. समुद्रकिनारी तसेच पाणथळ भागात जाणे टाळावे, असं अवाहन पालिकेने केले आहे.
नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या सूचना व इशाऱ्यांचे पालन करावे. प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 1916 या मदतसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह विविध यंत्रणांचे सुमारे १५ हजार अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात (ऑन ग्राउंड) अहोरात्र कार्यरत आहेत. वरिष्ठ अधिकारीदेखील प्रत्येक घडामोडीवर सातत्याने बारकाईने लक्ष ठेवून आवश्यक त्या उपाययोजनांचे समन्वयन करीत आहेत.
मुंबई महापालिकेकडे झाडे आणि झाडांच्या मोठ्या फांद्या कोसळण्याच्या 400 पेक्षा अधिक तक्रारी आल्या आहेत. चेंबुर; कुर्ला ; आरे कॉलनीत झाडे कोसळून बळी गेल्यानंतरही पालिकेचा भोंगळ कारभार सुरुच आहे.झाडांचे तातजीनं ऑडीट करण्याचे निर्देश असतांनाही धोकादायक झाडांची मुंबईकरांच्या डोकयावर टांगती तलवार कायम आहे.
रविवारी 5 जुलै 2026 सकाळी 6 ते सोमवार, 6 जुलै 2026 सकाळी 6 या 24 तासांत झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांतील एकूण पाणीसाठा 16.92 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.गेल्या 24 तासांत जलाशयांतील पाणीसाठ्यात 3.73 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.