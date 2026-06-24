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मुंबईला पहिल्याच पावसाने झोडपलं! अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलं, लोकल ट्रेनची स्थिती काय? पुढले काही तास धोक्याचे

मुंबई आणि उपनगरांवर मोठ्या प्रमाणात ढग एकटवले असून त्यामुळेच मंगळवारी रात्रीपासून संथ ते जोरदार स्वरुपाचा पाऊस अनेक भागांमध्ये पडतोय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:53 AM IST
मुंबईला पहिल्याच पावसाने झोडपलं! अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलं, लोकल ट्रेनची स्थिती काय? पुढले काही तास धोक्याचे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मुंबईला पहिल्याच पावसाने झोडपलं! अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलं, लोकल ट्रेनची स्थिती काय?
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