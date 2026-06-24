/मुंबईला पहिल्याच पावसाने झोडपलं! अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलं, लोकल ट्रेनची स्थिती काय? पुढले काही तास धोक्याचे

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरु असून अनेक ठिकाणी रात्री मुसळधार पाऊस पडल्याने पाणी साचलं आहे. साकीनाका, वांद्रे, शीव, अंधेरी पश्चिम, बोरीवली पूर्व या ठिकाणी अनेक जागी पाणी साचल्याचं दिसून आलं. मुंबईमध्ये पावसाने उसंत घेतली नसल्याने अनेक ठिकाणं जलमय झाली आहे. मुंबईतील पावसाचा जोर दिवसभर कायम राहणार आहे. अनेक ठिकाणी साचलेल्या पाण्यामध्ये गाड्या बंद पडल्याचंही दिसून आलं आहे.
मुंबईवर मोठ्या प्रमाणात ढगांची दाटी झाली असून त्यामुळेच रात्रीपासून सातत्याने पाऊस पडतोय. मुंबईतील पाऊस पुढील काही तास थांबण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे. आज दिवसभर मुंबईमध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरुपाचा पाऊस पडेल असं सांगितलं जात आहे.
2:15 AM - Mumbai is covered by rainbands from all sides! Rain seems unstoppable and is likely to continue overnight leading to waterlogging in many areas. Rains likely to stay consistent moderate to heavy at least till morning— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) June 23, 2026
Stay tuned for live updates #MumbaiRains pic.twitter.com/DOb0oXnwWT
रात्री 11.30 पासूनच मुंबईतील अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. पहाटे 5.40 वाजताच अंधेरी पश्चिममध्ये पाणी साचल्याचं दिसून आलं.
5:40 AM.. Severe waterlogging over Mumbai's Andheri West— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) June 24, 2026
Mumbaikars, avoid unnecessary travel #MumbaiRains pic.twitter.com/h7qGhwaGVp
मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाणी साचलं आहे. गांधी मार्केट परिसरात पाणी साचल्याने अनेक वाहने बंद पडली आहेत. वाहतूक पोलीस वाहने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रियदर्शनी, सोमय्या महाविद्यालय परिसरात पाणी साचलं आहे. पूर्व द्रुतगृती महामार्गवर वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. मुंबईकडे येणारी वाहतूक खोळंबली तर ठाण्याकडे जाणारी वाहतुकीचाही खोळंबा झाला आहे. वांद्रे येथेही पाणी साचलं आहे.
Bandra waterlogged.— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) June 23, 2026
11:50 PM
#MumbaiRains pic.twitter.com/vlyqR3kvNn
पुढील तीन तासात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पालघर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि 40 ते 60 किमी प्रति तास वेगाच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे.
ठाणे आनंद नगर नाक्याजवळ भलेमोठे झाड पडल्याने मुंबईकडे येणारी वाहतूक संथ गतीने सुरु आहे. मुसळधार पावसाने तीनहात नाका येथील उड्डाणपुलाच्या तोंडाशी असलेल्या रूणवाल प्लाझा येथे झाड कोसळून अनेक कार आणि दुचाक्यांचे नुकसान झाले आहे. अग्निशमन दल तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालं असून पडलेलं झाड बाजूला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. झाड पडल्याने 5 वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे झाडं हायवेवर पडलं असून हायवेच्या मध्यभागी मेट्रोचं काम सुरु असल्याने वाहतूककोंडी झाल्याचं दिसत आहे.
लोकल ट्रेन उशीराने सुरु आहेत. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वेची वाहतूक संथ गतीने सुरु असून असाच पाऊस सुरु राहिला तर ट्रेनच्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. मुंबईच्या सुमद्राला 8 वाजून 25 मिनिटांनी मोठी भरती येणार असल्याने पाऊस पडत राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.