/अस्मानी संकटाचा हवाई वाहतुकीवर परिणाम; इंडिगो, स्पाईसजेट, एअर इंडियाकडून प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या सूचना जारी

मुंबई | मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मागील 24 तासांसून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामध्येच ताशी 78 कि.मी. इतक्या प्रचंड वेगाने वारेही वाहत असल्यामुळं त्याचा थेट परिणाम हवाई वाहतुकीवर होताना दिसत आहे. वेगाने वाहणारे वारे आणि कमी झालेली दृश्यमानता यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान वाहतूक प्रभावित होत आहे.
हवामानात झालेल्या बदलामुळं रविवारी मुंबई विमानतळावर तासाभरासाठी धावपट्टीवरील सर्व उड्डाणे आणि लँडिंग रद्द करण्यात आली. यामध्ये इंडिगोची चार उड्डाणं रद्द झाली तर, तर विमान कंपन्यांची 13 विमानं इतर विमानतळांकडे वळवावी लागली. हवामानात काहीशी सुधारणा झाल्यानंतर धावपट्टीवरील कामकाज पुन्हा सुरू झालं.
इंडिगोनं जारी केलेल्या माहितीनुसार हवामानातील या बदलामुळं मुंबईतील विमान वाहतुकीवर परिणाम झाले आहेत. ज्यामुळं ऑनबोर्ड आणि ग्राऊंड अशा दोन्ही टप्प्यांवर अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. नागरिकांनी या क्षणी यंत्रणांना सहकार्य करण्याचं आवाहन इंडिगोनं केलं. पाऊस आणि वाऱ्यामुळं विमान प्रवासाचं वेळापत्रक कोलमडलं असून, नागरिकांनी प्रवासासाठी निघण्यापूर्वी फ्लाईट स्टेटसची माहिती अधिकृत संकेतस्थळ आणि App च्या माध्यमातून मिळवावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
पावसाचा जोर वाढल्यानं आणि दृश्यमानता कमी झाल्यानं मुंबईतून निघणाऱ्या आणि मुंबईत येणाऱ्या उड्डाणांवर याचा परिणाम होताना दिसत आहे. अशी माहिती देत स्पाईस जेटनं प्रवाशांसाठी +91 (0)124 4983410 or +91 (0)1247101600 हे हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत.
खराब हवामान आणि वेगवान वाऱ्यांमुळे प्रवासी, विमान आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत नियमानुसार विमानतळ धावपट्टीवरील सर्व सेवा तात्पुरत्या थांबविण्याचा निर्णय परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता घेतला जात आहे.
दरम्यान, विमानाचा प्रवास नियोजित असल्यास प्रवाशांनी घरातून निघण्यापूर्वी आपल्या उड्डाणाची स्थिती तपासावी आणि अतिरिक्त वेळ हातात ठेवून विमानतळावर पोहोचावं, असा सल्ला विमान कंपन्या देत आहेत.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) July 6, 2026
Bad weather over #Mumbai may impact flight schedules.
We are closely monitoring the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.
We request that you stay updated on your flight status via our website or app. Please be assured…
मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे विमान प्रवास पूर्णपणे थांबत नसला तरीही सुरक्षिततेला प्राधान्य देत उड्डाणांचे वेळापत्रक बदलणं, विलंब, मार्ग बदलणं आणि काही उड्डाणे रद्द करणं अशा घटना वारंवार घडतात. सध्या हवामान विभागाने मुंबईसाठी अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे पुढील काही दिवस विमान प्रवासावर परिणाम कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.