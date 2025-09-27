English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांचा विकेंड घरातच! मेघगर्जजनेसह विजाही कडाडणार; शहरात कमी वेळा धो-धो पावसाचा अंदाज

Mumbai News : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये शुक्रवारी रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

सायली पाटील | Updated: Sep 27, 2025, 09:34 AM IST
Mumbai News : हवामान विभागाकडून मुंबई शहरात 26 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान ऑरेंज अलर्ट जारी करत पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यानुसार शुक्रवारी सायंकाळपासूनच शहरातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाळी ढगांनी दाटी करण्यास सुरुवात झाली. पश्चिम उपनगरांसह मुंबई मुख्य शहर आणि उपनगरीय भागांमध्ये सायंकाळपासून संततधार सुरू झाली आणि रात्रीच्या सुमारास शहरात काही भागांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा जोर वाढला. 

शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून पडत असलेल्या पावसामुळे ठाणे शहरातील सखोल भागात पाणी भरायला सुरुवात झाली होती. ज्यामुळं पालिकेच्या यंत्रणेनं पंपाच्या साह्याने हे पाणी बाजुला  करण्यात केले. दरम्यान, शनिवारी पहाटेपासून वाशी, नेरुळ, मानखुर्द भागासह पहाटेपासून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर इथं जोरदार पाऊस सुरु झाला. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : सांभाळा! काळोख्या दिवसानं दिले संकटाचे संकेत; राज्यात पुन्हा कोसळधारीचा इशारा

 

दक्षिण मुंबईत दादर, माटुंगा आणि मरिन लाईन्स, गिरगाव भागांमध्ये पावसानं जोर धरल्याचं पाहायला मिळालं. पुढील दोन दिवस शहरात हे चित्र दिसू शकतं असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शिवाय शहरात अतिशय कमी वेळात प्रचंड पावसाचा इशारा असल्यानं मुंबईकरांचा विकेंड घरात जाणार असं म्हणायला हरकत नाही. 

राज्याच्या कोणत्या भागांत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा? 

मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाट परिसर, कोल्हापूर घाट परिसर, सातारा घाट परिसर, नांदेड, लातूर, धाराशिव

पुण्यातही ऑरेंज अलर्ट.... 

पुण्यात घाटमाथ्यावर खूप जोरदार पाऊस होणार असल्याचा इशारा देत या भागासाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. तर, गोव्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी आज पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

FAQ

 26 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान मुंबईत कोणता अलर्ट जारी करण्यात आला आहे?
हवामान विभागाने मुंबई शहरासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे शुक्रवारी सायंकाळपासून शहरात ढग दाटले आणि संततधार सुरू झाली.

पुढील दोन दिवसांसाठी मुंबईत पावसाचा अंदाज काय आहे?
पुढील दोन दिवस (28 आणि 29 सप्टेंबर) शहरात मुसळधार पावसाचे चित्र कायम राहील. सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अतिशय कमी वेळात प्रचंड पावसाचा इशारा असल्याने मुंबईकरांनी विकेंड घरातच घालवावा.

राज्याच्या कोणत्या भागांत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा आहे?
मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाट परिसर, कोल्हापूर घाट परिसर, सातारा घाट परिसर, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव येथे अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

