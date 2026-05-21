मुंबईचा बेभरवशाचा पाऊस पैसे कमवून देणार; कशी करता येईल गुंतवणूक?

Mumbai Rain News : मान्सूनच्या प्रणालीला अंदमानात वेग मिळाला आणि इथं अधिकृतपणे मोसमी वारे दाखल झाल्यानंतर प्रत्यक्षात ते आपल्यापर्यंत कधी पोहोचतील असाच प्रश्न अनेकांनी विचारला.
Mumbai Rain News : यंदाच्या वर्षीचा मान्सून अंदमान आणि निरोबार बेटांवर पोहोचला असून, आता हाच पाऊस केरळ, गोवा, तळकोकण आणि त्यानंतर मुंबईतसुद्धा दाखल होईल. मुंबई शहरातील सध्याची होरपळ पाहता कधी एकदा पाऊस हजेरी लावतोय, याकडेच नागरिाकंचे डोळे लागले आहे. पावसाच्या या सरी सुखावह असतील यात वाद नाही. पण, हाच पाऊस मुंबईकरांची दरवर्षीरप्रमाणं यंदासुद्धा भंबेरी उडवेल ही वस्तूस्थिती नाकारून चालत नाही. धो-धो पावसानंतर ठप्प होणारी मुंबई, मंदावणारा लोकलचा वेग आणि रस्त्यांवर पावसामुळं मंदावणारी वाहतूक यामुळं काही प्रसंगी पावसामुळं नागरिकांना अडचणींचाही सामना करावा लागतो. मात्र आता हाच मुंबईचा पाऊस चक्क पैसे कमवून देणार आहे.
जाणून आश्चर्य वाटेल पण, नॅशनल कमोडिटी अँड डेरेव्हिटीज एक्सचेंज म्हणजेच NCDEX नं पहिल्यांदाच मुंबईकरांसाठी चक्क पावसावर पैसे गुंतवण्याची संधी आणली आहे. नव्या सेवांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीमध्ये सामान्यांचंही लक्ष आकर्षित करण्यासाठी NCDEX नं दिलेल्या या संधीनं आश्चर्याचा धक्का बसत आहे. ज्यामध्ये हवामान आधारित गुंतवणुकीच्या संधीमुळं पावसावरही गुंतवणूक करण्याची मुभा असेल. ज्यासाठी 'रेनमुंबई' या देशातील पहिल्या एक्सचेंड ट्रेडची सुरुवात केली जाणार असल्याची घोषणा केली.
एनईएक्सचे CEO डॉ. अरुण रास्ते यांनी त्यासंदर्भातील माहिती दिली. मुंबईत पाऊस येतो तेव्हा तो नागरिकांना जितका दिलासा देतो तितकंच या पावसाचं रौद्र रुप आर्थिक नुकसानही करून जातं. मात्र पावसावर गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध होईल असा दावा NCDEX नं केला आहे. त्यामुळं मुंबईतील हा पाऊस आता पैसे कमवण्याचीही संधी देईल असं म्हणायला हरकत नाही.
लक्षात घ्या भराताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असून, त्याच्याशी अनेक समीकरणं संबंधित आहेत. ज्यामुळं मान्सूनचं प्रमाण सामान्यहून कमी राहिलं तर थेट कृषी क्षेत्रासह इतरही उद्योगधंद्यांवर याचा परिणाम होतो. हाच पाऊस पैसे कमवण्याची संधीही देईल. ज्यामध्ये रेनमुंबई एक्सचेंजनं सेबीशी केलेल्या कराराअंतर्गत हवामान विभागालासुद्धा करारबद्ध करण्यात आलं आहे. यामध्ये ट्रेडसाठी विश्वसनीय पर्जन्यमानाची आकडेवारी मुंबई हवामान खातं देईल. यामध्ये सांताक्रुझ आणि कुलाबा स्थानकांवरील आकडेवारीचा समावेश असेल. सामान्यत: मुंबईत 10 जूनपर्यंत मान्सूनचं आगमन होणार असून, त्याआधी या ट्रेडिंगला सुरुवात होईल.
रेनमुंबईच्या टिकर चिन्हाखाली हे व्यवहार केले जातील. जिथं गुतवणुकदाराला कमाल 50 लॉट खरेदी करता येतील. वायद्याच्या एका लॉटचं मुल्य 1.10 लाख रुपये इतकं आहे. पावसावर आधारित या गुंतवणुकीमध्ये 1 मिमी पावसामागे 50 रुपयांची वाढ किंवा घट होईल.