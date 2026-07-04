रस्ता खचला, कार पाण्यात अडकली, झाडं कोसळली; मुंबईत पावसाचा धुमाकूळ, 'हे' रस्ते राहणार बंद

मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातही पावसाचा जोर वाढला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाचा फटका लोकललादेखील बसला आहे. तर काही ठिकाणी रस्ता खचल्यामुळं वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
मुंबई शहरासह उपनगरांत कोसळधारा सुरूच आहेत. अनेक ठिकाणी 100 हून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. तर, विक्रोळीत सर्वाधिक 164 मिलीमीटर पाऊस बरसला आहे. पुढील काही तास मुंबईत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळं मुंबईकरांनो गरज असेल तरच घराबाहेर पडा असं अवाहन प्रशासनाने केलं आहे. आज मुंबईसाठी रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.
मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं या पावसाचा रेल्वे वाहतुकीला फटका बसलाय. मध्य रेल्वेसह पश्चिम रेल्वेची वाहतूक मंदावली आहे. कल्याण डोंबिवलीकडून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या 30 मिनिटे उशिराने आहे. तर इगतपुरी रेल्वे स्थानकावरील रेल्वेरुळांवर पाणी साचलं आहे. तर पश्चिम रेल्वेवरील नालासोपारा स्थानक परिसरातील रेल्वेरुळ पाण्याखाली गेलेत. मध्य रेल्वेची लोकल वाहतूक 15 ते 20 मिनिटे उशिराने, पश्चिम रेल्वेचाही लेटमार्क
भांडुपमध्ये पावसामुळे रस्ता खचला आहे. रस्ता खचल्यामुळं रस्त्यावर उभा ट्रकही खड्ड्यात कोसळला आहे. इतकंच नव्हे तर रस्त्यालगतची संरक्षक भिंतही कोसळली. भांडुपच्या एलबीएस रोडवर ही घटना घडली आहे.
वसई-विरारमध्येदेखील मुसळधार पाऊस बरसत आहे. वसई पूर्वेतील मधुबन परिसरात पाणी साचले आहे. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले आहे. तर वाहनं पाण्यात वाहून जात आहेत. तर, विरारमध्ये अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले आहे.
अतिवृष्टीमुळे मोगरा नाला पूर्ण क्षमतेने वाहत असून, मोगरा जलनिःसारण प्रणालीला जोडलेले लहान नालेही तुडुंब भरून वाहत आहेत. परिणामी, आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचलं आहे. सततच्या पावसामुळे साचलेल्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यास विलंब होत आहे. याव्यतिरिक्त, दुपारी 2.50 वाजता 4.26 मीटरची भरती अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणखी मंदावू शकतो. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, खालील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. महापालिकेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या बंद असलेल्या रस्त्यांची नोंद घ्यावी आणि परिस्थिती सुधारेपर्यंत या रस्त्यांवरून प्रवास करणे टाळावे.
नूर-ए-इलाही सर्व्हिस रोड, चेंबूर
वीरा देसाई रोड, अंधेरी
म्युनिसिपल मार्केट रोड, अंधेरी
स्वामी विवेकानंद रोड (एसव्ही रोड), अंधेरी
अंधेरी सबवे
हुमा मॉल जंक्शन, विक्रोळी
गांधी नगर जंक्शन
परेश पार्क मार्केट रोड