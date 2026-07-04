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रस्ता खचला, कार पाण्यात अडकली, झाडं कोसळली; मुंबईत पावसाचा धुमाकूळ, 'हे' रस्ते राहणार बंद

मुंबईत गेल्या कित्येक दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. तर काही ठिकाणी रस्ता खचल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:40 PM IST
रस्ता खचला, कार पाण्यात अडकली, झाडं कोसळली; मुंबईत पावसाचा धुमाकूळ, 'हे' रस्ते राहणार बंद
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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