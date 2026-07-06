मुंबईत पावासाचा रेड अलर्ट, खासगी कर्मचाऱ्यांनाही Work From Home चे निर्देश, BMCकडून महत्त्वाची सूचना

मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. शनिवारपासून मुंबईत सातत्याने पावसाने थैमान घातले आहे. भारतीय हवामान विभागाने सुरुवातीला मुंबईला ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. मात्र आता रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. मुंबईत वादळी वाऱ्यासह पाऊस सुरू आहे. वाऱ्याचा वेग आणि पावसाचा जोर पाहता प्रशासनाने शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. तसंच, आता नव्या आदेशानुसार, खासगी कर्मचाऱ्यांनाही घरुन काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा रेड जारी केला आहे. त्यामुळं या काळात ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी मुंबईतील सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचे (Work From Home) निर्देशित केले आहे. तसेच, शासकीय/ निमशासकीय (अत्यावश्यक सेवा वगळून) कर्मचाऱ्यांना दुपारनंतर अर्धा दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
मुंबईत रात्रीपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे. आज सकाळपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळं सखल भागात पावसाचे पाणी साचले आहे. पावसाबरोबरच सोसाट्याचा वारा असल्याने झाड उन्मळून पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळं महानगर पालिकेने नागरिकांना झाडाखाली उभं राहू नये, असं अवाहन केलं आहे. त्याचबरोबर झाडाखाली गाड्या पार्किंग न करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
मुंबईबरोबरच ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यालाही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर पालघर जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या दरम्यान वाऱ्याचा वेगदेखील वाढणार आहे. त्यामुळं नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडावे, अस अवाहन प्रशासनाने केले आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 1916 या मदतसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह विविध यंत्रणांचे सुमारे 15 हजार अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात (ऑन ग्राउंड) अहोरात्र कार्यरत आहेत. वरिष्ठ अधिकारीदेखील प्रत्येक घडामोडीवर सातत्याने बारकाईने लक्ष ठेवून आवश्यक त्या उपाययोजनांचे समन्वयन करीत आहेत.