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मुंबईत पावासाचा रेड अलर्ट, खासगी कर्मचाऱ्यांनाही Work From Home चे निर्देश, BMCकडून महत्त्वाची सूचना

मुंबईत पावसाचा जोर वाढला असून नागरिकांनी घराबाहेर जाणे टाळावे अशा सूचना पालिका प्रशासनाने केल्या आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:18 AM IST
मुंबईत पावासाचा रेड अलर्ट, खासगी कर्मचाऱ्यांनाही Work From Home चे निर्देश, BMCकडून महत्त्वाची सूचना
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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