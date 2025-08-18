मुंबईत रिपरिप सुरुच! मध्य रेल्वे सुरु की बंद? वेस्टर्न अन् हार्बरची स्थिती काय? पाहा Local Train Updates

Mumbai Local Train Update: मुंबईत पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू असून यामळं मुंबईतील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळं वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. तर, आता रेल्वे रूळांवरदेखील पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून याचा फटका रेल्वेला बसला आहे. मध्य व हार्बर रेल्वे अर्धा तास उशिराने धावत आहेत.
मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. अनेकदा मुसळधार पावसामुळं मुंबई लोकल ठप्प होते. आज सकाळपासून पाऊस बरसत आहे. त्यामुळं सकाळपासूनच लोकल धीम्या गतीने चालत आहे. सध्या मध्य रेल्वे 20 मिनटे उशिराने धावत आहे. तर, हार्बर मार्गावर 30 ते 35 मिनटे उशिराने रेल्वे सेवा सुरू आहे. तर पश्चिम रेल्वेदेखील 10 मिनिटे उशिराने धावत आहे.
काल रात्रीपासून मुंबईत पडत असलेल्या संततधार पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्ग तसेच पश्चिम रेल्वे अर्धा तास उशिराने धावत आहेत मध्य रेल्वेच्या कुर्ला सायन माटुंगा स्थानकांत दरम्यान रेल्वे रुळावर पाणी साचले आहे तर हार्बर मार्गावर उरला शिवडी या स्थानकावर पाणी साचले आहे पश्चिम रेल्वे च्या माहीम दादर दरम्यान रूळावर पाणी साचल्याने रेल्वे सेवा बाधित झाली आहे. तर रस्ते मार्गावर सुद्धा प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली आहे.
मुसळधार पावसामुळे मुंबईकरांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागलाय. वेस्टर्न आणि ईस्टर्न एक्सप्रेस वेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.
मुंबईत आज (दिनांक 18 ऑगस्ट 2025) सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत (4 तास) सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली 10 ठिकाणे ☔
(पावसाची नोंद मिलिमीटरमध्ये)
1) चेंबूर अग्निशमन केंद्र - 140.80
2) पर्जन्य जलवाहिन्या कार्यशाळा, दादर - 139.60
3) बी. नाडकर्णी पार्क महानगरपालिका शाळा, वडाळा - 133.20
4) वरळी सी फेस महानगरपालिका शाळा, वरळी - 133.20
5) सावित्रीबाई फुले महानगरपालिका शाळा, वरळी नाका - 130.10
6) आदर्श नगर शाळा, वरळी - 128.80
7) फ्रॉजबेरी जलाशय, एफ दक्षिण कार्यालय - 118.80
8) सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट, परळ - 116.80
9) जिल्हाधिकारी वसाहत महानगरपालिका शाळा, चेंबूर - 116.80
10) एफ दक्षिण विभाग कार्यालय, परळ- 113.53