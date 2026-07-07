Add Zee Business As A Preferred Source
App

... म्हणून पहिल्याच पावसात मुंबईत पाणी भरले, आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं खरं कारण

पहिल्याच पावसात मुंबईची तुंबई का झाली? याची सविस्तर माहिती पालिकेच्या आयुक्त्या अश्विनी भिडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:05 PM IST
... म्हणून पहिल्याच पावसात मुंबईत पाणी भरले, आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं खरं कारण
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
... म्हणून पहिल्याच पावसात मुंबईत पाणी भरले, आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं खरं कारण
Ashwini Bhide4 min ago
2
FDA13 min ago
3
accident15 min ago
4
layoffs25 min ago
5
kerala26 min ago