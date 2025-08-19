English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत पावसानं उडवली दैना; नेटकऱ्यांची विनोदबुद्धी मात्र इथंही थांबत नाहीना... Memes ना उधाण

Mumbai Rain Memes : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली असून त्यामुळं जनजीवन पुरतं विस्कळीत झालं आहे. याच मुंबईबाबत नेटकरी काय म्हणतात पाहिलं?

सायली पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 12:32 PM IST
मुंबईत पावसानं उडवली दैना; नेटकऱ्यांची विनोदबुद्धी मात्र इथंही थांबत नाहीना... Memes ना उधाण
mumbai rains as heavy showers lashes out the city with flood like situation social media is also flooded with memes

Mumbai Rain Memes : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मागील 24 तासांपासून पावसानं दमदार हजेरी लावली आणि अखंरड बरसणाऱ्या या पावसानं पुन्हा एकदा शहराची परीक्षाच पाहिली. यंत्रणांपासून प्रशासकीय विभागांपर्यंत सर्वांचीच या पावसानं दैना उडवली.

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये परिस्थिती इतकी बिघडली की पाहता पाहता शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये ‘परंपरा, प्रतिष्ठा आणि अनुशासन’ या नियमाप्रमाणंच पाणी साचलं. इतकंच नव्हे, तर शहरातील बहुतांश रेल्वे स्थानकांना ओढ्यांचं स्वरुप प्राप्त झालं, रस्त्यांवर पाण्याचा प्रवाह इतका वाढला की अक्षरश: या पाण्यामुळं रस्त्यांनाच समुद्र आणि नद्यांचं स्वरुप प्राप्त झालं, जिथं चक्क मुंबईकरांनी होड्यासुद्धा बाहेर काढल्या. अतिशयोक्ती नाही, मात्र सोशल मीडियावर यासंदर्भातील अनेक व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाले.

मीम्सना उधाण...

मुंबईत बरसणाऱ्या पावसानं यंत्रणांनीही संभाव्य धोका पाहता मंगळवारी सरकारी कार्यालयांसाठी रजा जाहीर केली, तर अनेक खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची मुभा देण्यात आली. असं असलं तरीही तुंबलेल्या पाण्यातून वाट काढत, पाणी साचलेल्या रेल्वे रुळांवरून वाट काढत मुंबईकर कर्मचारी नेमके कशा पद्धतीनं कार्यालयांवर पोहोचल आहेत त्यावर उपरोधिक आणि काहीसे विनोदी भाष्य करणारे मीम्ससुद्धा नेटकऱ्यांनी शेअर केले आहेत. तर, काहींनी ‘कर्मचाऱ्यांच्या मनातील आनंद... अर्थात न मागता मिळालेली सुट्टी’ अशा शब्दांत विनोदी भाष्य करणारं मीम शेअर केलं आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India Forums (@indiaforums)

दादर- हिंदमाता परिसरामध्ये दरवर्षी मुसळधार पावसात पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. मात्र यंदा ही परिस्थिती अधिकच बिकट असल्याचं पाहायला मिळत असून, पुन्हा एकदा ‘दादर- हिंदमाता रिसॉर्ट’मध्ये नागरिकांनी होड्या सोडल्याचं दृश्य दाखवणारा एक उपरोधिक व्हिडीओसुद्धा प्रचंड व्हायरल होत आहे. मुंबईच्या गेट वे परिसरातूनसुद्धा एक व्हिडीओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत आहे. जिथं समुद्र प्रचंड खवळला असून संरक्षक भींतीला भेदून पाणी रस्त्यांवर येत असल्याचं दृश्य धडकी भरवून जात आहे. एकंदरच पावसानं मुंबईकरांची दैना उडवली असली तरीही नेटकऱ्यांच्या विनोदबुद्धीला मात्र याच पावसानं उधाण आलं आहे असं काहीसं चित्र सध्या पाहायला मिळत असून, या अडचणीच्या वेळीसुद्धा हे मीम्स कळत नकळत पाहणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणतंय हे खरं.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
mumbai rainsMumbai newsMumbai rains memesmumbai rains todaymumbai heavy rains

