Mumbai Rain : पावसामुळं मुंबईत रेल्वे, रस्ते वाहतुकीवर परिणाम; घराबाहेर पडण्याआधी पाहा या क्षणाची परिस्थिती...

Mumbai Rain News Latest Update : या क्षणाला शहरात कुठं नेमकी काय परिस्थिती? मुंबईत कुठे साचलंय पाणी? कुठून प्रवास टाळावा?   

सायली पाटील | Updated: Sep 15, 2025, 09:05 AM IST
Mumbai Rain News Latest Update : हवामान विभाग आणि अभ्यासकांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यासह मुंबई शहरामध्ये पावसानं रविवारी सायंकाळपासून जोर धरण्यास सुरुवात केली आणि रविवारी मध्यरात्रीपासून मेघगर्जनेसह शहर आणि उपनगरातील बहुतांश भागांना पावसानं झोडपून काढलं. सतत पडणाऱ्या या पावसामुळं शहराच्या बहुतांश भागांतील दृश्यमानतेवर परिणाम झाल्याचं दिसून आलं. तर, अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. 

पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता; असं झाल्यास... 

मुंबई आणि उपनगर परिसरात रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. पहाटेपासून या पावसाचा जोर आणखी वाढला असून सध्या मुंबईतील आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी असून आगामी काही तासांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मुंबईत पाणी तुंबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ज्यामुळं यंत्रणाही अलर्टवर असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील अंधेरी परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत असून, नवी मुंबईतही परिस्थिती वेगळी नाही. 

मुंबईला वादळाचा धोका

आयएमडी मुंबईनं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार शहरात ताशी 30- 40  किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून विजांच्या कडकडाटासह जोरदार ते अतिशय जोरदार पाऊस आणि वादळ येण्याची शक्यता आहे.  वर्तवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यांना सावधगिरीचा इशाराही जारी करण्यात आला आहे 

 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : काळ्या ढगांनी सूर्य झाकोळला; भर दिवसा अंधार पडला; विजांच्या कडकडाटासह राज्याच्या 'या' भागांमध्ये मुसळधार

अंधेरी सब वे मध्ये पाणी 

मुसळधार पावसामुळं अंधेरी सबवे (अंधेरी पश्चिम) येथे एक ते दीड फूट पावसाचे पाणी साचल्याने तेथील वाहतूक बंद करण्यात आली असून तेथील वाहतूक गोखले ब्रीज मार्गे वळविण्यात आली आहे, याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी. 

मुंबई लोकलचा वेग मंदावला... 

मुंबईत पडत असलेल्या पावसाचा परिणाम मुंबईची लाईफ लाइन समजल्यां जाणाऱ्या लोकल रेल्वेवर पाहायला मिळतोय . मध्य आणि हार्बर  मार्गावर लोकल  सेवा 10 मिनिटे उशिरानं. 

मोनोरेल पुन्हा विस्कळीत 

मुंबईत पाऊस पुन्हा सुरू झाल्यानं शहराच्या वडाळा परिसरात तांत्रिक बिघाडामुळे एक मोनोरेल थांबली. प्राथमिक स्वरुपात तांत्रिक कारणांमुळे मोनोसेवा विस्कळीत झाल्याची माहिती. 

 
वाहतुकीवर परिणाम... 

मुंबईत सायनकडून दक्षिण मुंबईच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक कोलमडली असून, दादरमध्ये रस्त्याच्या कडेला पाणी साचण्यास सुरुवात झाल्यानं, रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी पाहायला मिळत आहे.  आठड्याचा पहिला दिवस असल्यानं कामावर निघालेल्या नोकरदार वर्गाची कोंडी या पावसामुळं झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्या शहरातील दादर, सायन, दक्षिण मुंबईसह मुंबईच्या इतर भागांतही पावसाची हजेरी असून कुर्ला, वांद्रे, खांदेश्वर यांसारख्या स्थानकांत रेल्वे रुळांवर पाणी आलं आहे. या पावसानं आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांची तारांबळ उडवल्यानं हाताशी जास्तीचा वेळ ठेवूनच कामावर निघण्याचं आवाहन करण्यात येत असून, शक्य असल्यास घरात थांबण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. 

FAQ

पावसाचा जोर कधीपर्यंत राहील?
IMD नुसार, आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत जोरदार पाऊस शक्य. दुपारनंतर हलका होण्याची शक्यता, पण संध्याकाळपर्यंत मध्यम ते जोरदार सरी येऊ शकतात. 16-17 सप्टेंबरपर्यंत पावसाची क्रियाशीलता कमी होईल.

वाहतुकीची काय स्थिती?
लोकलवर 5-10 मिनिटे उशीर अपेक्षित. रस्त्यांवर कोंडी टाळण्यासाठी Google Maps किंवा BMC च्या अपडेट्स तपासा. शक्य असल्यास घरातून काम करा किंवा जास्त वेळ द्या.

पाणी साचण्याची शक्यता कुठे?
अंधेरी, दादर, सायन, कुर्ला, किंग सर्कल, वांद्रे यांसारख्या सखल भागांत. Morbe धरणातून पाणी सोडले जात असल्याने नवी मुंबईत सतर्क राहा.

