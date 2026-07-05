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मुंबईकरांनो साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नका! होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार, वाचा लक्षणे आणि उपाययोजना

लेप्टोस्पायरोसिस हा प्रामुख्याने उंदीर आणि इतर प्राण्यांच्या मलमूत्रातून दूषित झालेल्या पाण्यामुळे किंवा मातीमुळे पसरणारा जिवाणूजन्य संसर्ग आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:32 PM IST
मुंबईकरांनो साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नका! होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार, वाचा लक्षणे आणि उपाययोजना
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईकरांनो साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नका! होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार, वाचा लक्षणे आणि उपाययोजना
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