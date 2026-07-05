मुंबईकरांनो साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नका! होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार, वाचा लक्षणे आणि उपाययोजना

दोन दिवसांपासून मुंबई शहर व उपनगरात पावसाने थैमान घातले आहे. शहरातील अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. पावसाची संततधार कायम असल्याने पाण्यातूनच वाट काढत जावं लागत आहे. कामावर जाणारे नागरिक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी हे तुंबलेल्या व साचलेल्या पाण्यातूनच वाट काढत पुढे जातात. पण या साचलेल्या पाण्यामुळं गंभीर आजाराचा धोका उद्भवू शकतो.
तुंबलेल्या पाण्यात लेप्टोस्पायरोसिस (लेप्टो) या जीवघेण्या आजाराचा धोका असल्याचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. या आजारामुळं विशेषतः पायावर जखम, खरचटणे किंवा त्वचेवर जखम असलेल्या व्यक्तींनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे मत आहे. लेप्टोस्पायरोसिस हा दूषित पाणी आणि चिखलाच्या संपर्कातून होणारा गंभीर जीवाणूजन्य आजार आहे. पावसाळा सुरू होताच डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनियाचे रुग्ण वाढतात. पण त्याचबरोबर लेप्टो आजारदेखील धोकादायक आहे. या आजाराची लागण झाल्यानंतर 24 ते 72 तासांच्या आत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात उंदीर, घुशी आणि इतर प्राण्यांच्या मूत्रामुळं हा जीवाणूचा संसर्ग होऊ शकतो. अशा पाण्याचा संपर्क त्वचेवरील जखम किंवा खरचटलेल्या भाग किंवा डोळे, नाक, तोंड याद्वारे आल्यास संसर्ग होण्याची शक्यता असते.
लेप्टोस्पायरोसिसची सुरुवात साधारण तापासारखी वाटू शकते. मात्र तीव्र ताप, डोकेदुखी, थंडी वाजणे, स्नायू दुखणे, उलट्या. डोळे लाल होणे, कावीळ, रक्तस्त्राव, श्वास घेण्यास त्रास अशी लक्षणे दिसू लागतात. काही रुग्णांमध्ये हा आजार गंभीर रूप धारण करून कावीळ, लघवी कमी होणे, यकृत किंवा किडनी निकामी होणे अशी गंभीर लक्षणे देखील दिसू शकतात.
- पावसाच्या साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नये
- सांडपाणी मिसळलेल्या पाण्यातून जाऊ नये
- पायाला जखम झाली असल्यास तात्काळ वैद्यकीय उपचार करावा
- साचलेल्या पाण्यातून जाण्याची आवश्यकता असल्यास गुडघ्यापर्यंत गम बूट घालावा
- तापासारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करावेत