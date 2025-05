Mumbai Rain: मुंबई गेली ढगात! शहरातील सखल भाग पाण्याखाली, समुद्राला उधाण; धडकी भरवणारे व्हिडीओ व्हायरल

Mumbai Rain Video : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये रविवारी मध्यरात्रीपासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली असून मेघर्जनेसह होणाऱ्या या पावसामुळं शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. सोमवारी अर्थात 26 मे 2025 ला सकाळपासूनच शहराच्या बहुतांश भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसानं हजेरी लावली. तर, समुद्राला उधाण आल्यानं पालिका प्रशासनानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

हवामान विभागानं वेळोवेळी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी सकाळी 9 वाजल्यानंतर पुन्हा एकदा शहरात पावसाचा जोर वाढला असून, तीव्र पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जोरदार पावसामुळं शहरातील किंग्स सर्कल, सायन, हिंदमाता, वरळीमध्ये पाणी साचलं. ज्यामुळं रस्ते वाहतूक संथ गतीनं सुरू असून शहरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पुढचे काही तास मुंबई शहरासाठी अतिमहत्त्वाचे असून, नागरिकांनी सतर्क राहावं आणि गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं असा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांनी शहरातील पावसाची वस्तूस्थिती दाखवणारे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत. ज्यामुळं उकाड्याच्या मे महिन्यात कधीही पडला नाही इतका पाऊस सुरू असल्यानं मुंबईकरांचाही गोंधळ उडाला आहे.

District wise Nowcast warnings for next 3-4 hours over Maharashtra: Thunderstorms accompanied with moderate to intense spells of rainfall over districts of North Konkan pic.twitter.com/aq2jMX5keA — Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) May 26, 2025

First proper downpour of the season. Current spell to continue for at least couple of hours and more showers next 24-36 hours. After that decrease in #MumbaiRains. pic.twitter.com/Fy5kfrqjeA — Mumbai Rains (@IndiaWeatherMan) May 26, 2025

सध्याच्या घडीला मुंबईत होणारा पाऊस पाहता यंत्रणासुद्धा सुसज्ज असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळं मुंबईला यंदाच्या वर्षीच्या पहिल्याच पावसानं तडाखा दिला असताना हवामानाचा अंदाज घेऊनच प्रवास करा.